Массово и внезапно

Отмены концертов во время питерского экономического форума — не санитарные меры, а плевок в лицо людям.

Отмены концертов, случившиеся во время ПМЭФ, — эквивалент перекрытия улиц во время проезда высокопоставленного лица. Он бы и так проехал, но на всякий случай пусть будет пустая улица. И самолюбие греет: я еду — они стоят. Но одно дело перекрыть на час трассу в центре, а совсем другое — вырубить концертную деятельность в огромном городе на три недели. Причем внезапно, никого не предупредив.

Это произошло на второй день. В первый для гостей форума успели спеть Лепс и Шнур. Лепс — как всегда, а Шнуров представил свой новый проект «Зоя». Среди прочего в нем есть песня «Пикетчица»: «Если у дороги встала, значит, дома … [не удовлетворяют сексуальные потребности]». Выложено все это, вы не поверите, на платформе «Сбера». Мат не купирован. Но дело даже не в мате. Просто, когда на следующий день Соловьев стал в эфире поливать рэпера Даню Милохина (он тоже участвовал в форуме) за безнравственность, несолидность и неадекватность, я подумал: «А почему не Шнура?» А потому что «Пикетчица».

Сергей Шнуров во время презентации проекта «Зоя» на Петербургском экономическом форуме. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Гром грянул третьего июня.

Городской комитет по культуре во главе с Константином Сухенко неожиданно для всех нажал кнопку «выкл.». «Массово и внезапно», как написали СМИ.

Формулировка такая:

«Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса». Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий».

Фото: РИА Новости

Тут много странностей, я их сейчас перечислю.

1. Значит, обстановка благоприятная, все хорошо, опасности нет (хотя цифры приводят разные). И сделано это на всякий случай. Но на всякий случай можно что-нибудь отменить и без связи с коронавирусом. Все прекрасно, но чтобы не было хуже, давайте отменим концерт или митинг, или вас лично. Логика безупречная.

2. «Алые паруса», знаменитый праздник выпускников, пройдет офлайн (в отличие от предыдущего года) 25 июня. То есть почти весь июнь в Питере не будет концертов — так надо понимать комитет? 25-го предстоит большой праздник, решение уже принято. Но это в любом случае массовое мероприятие, скопление людей неизбежно. Выпускники будут массово тусоваться в общественных местах, только без живой музыки. А почему? Музыка — источник коронавируса?

3. В промежутке — «Евро-2020». И вот вопрос. Есть люди, которые любят группу «Ария», и люди, которые любят футбол. И тех, и других очень много. Но одним отменили праздник, а другим нет. Почему?

4. Что значит «равномерно распределять»? Есть какой-то стандарт? Три мероприятия в день, два, одно, ноль? И кто это будет решать? Кто скажет: вас оставляем, а вас вычеркиваем? И кто компенсирует вычеркнутому потери?

5. «Совместно с организаторами». А почему тогда организаторы концертов называют отмены внезапными? Цитирую издание «Бумага»: «В пресс-службе Aurora Concert Hall подтвердили информацию о переносе концертов и сказали, что письмо от комитета по культуре пришло сегодня утром (в день отмены. — Ред.). Вероника Петровская, представительница Roof Place, рассказала, что официальной бумаги до сих пор не пришло. В «Космонавте» заявили, что официальных документов из комитета пока не приходило. То же самое сообщили и в «Морзе»». Как-то не похоже на то, что долго совещались и приняли решение, которое всех устроило.

6. Если это перенос, то почему не объявлены новые даты? Люди специально ехали на эти концерты из других городов и вообще планировали свою жизнь. Что им делать теперь: сдавать билеты и уезжать или как? И почему, если действительно в этом есть санитарная необходимость, все сделано так внезапно? О форуме, «Евро» и «Парусах» было известно задолго до июня. Чего уж проще: не отменять, а предупредить заранее. Никто бы и не планировал.

Я думаю, было так. Чиновник выехал на улицу, увидел, что тут есть, кроме него, еще кто-то, возмутился и сказал: «Я вас отменяю, мешаете».

А теперь давайте оценим масштабы бедствия. Вот каких концертов в намеченные даты не было и не будет: Даня Милохин, «Каста», «Ария», «ЛСП», Дора, Wildways, The Hatters… И это только в первые дни.

Когда по политическим причинам отменяли концерты Нойза и «Ногу свело!», большинство этих артистов и их слушателей молчали. Думали, что их не коснется, они-то ничего такого не говорили, они не лезут в политику. Но проблемы начинаются не из-за политики, а из-за того, что чиновник едет по твоей улице.

Ян Шенкман

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