У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь: имя и другие подробности

Радостная новость, которую несколько месяцев ждали поклонники британской королевской семьи:36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл вновь стали родителями! У Арчи Харрисона, который появился на свет 6 мая 2019 года, родилась сестра, которой дали имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя в честь королевы Елизаветы II (Лилибет – ее домашнее прозвище), второе – в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.

С большой радостью сообщаем, что у принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, родилась дочь, Лилибет “Лили” Диана Маунтбеттен-Виндзор. Мать и ребенок находятся дома, они здоровы и чувствуют себя хорошо, – сказано в официальном заявлении пары.

Принц Гарри и Меган Маркл

Сообщается, что малышка весом 3225 г родилась в эту пятницу, 4 июня, в 11:40 утра по местному времени. Роды, вопреки планам Меган, все же состоялись в стенах медицинского учреждения – в больнице Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорнии. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на представителей герцога и герцогини Сассекских.

Последний раз на публике Меган Маркл появлялась виртуально: беременная герцогиня Сассекская приняла участие в благотворительном концерте VAX Live, запись которого была опубликована 9 мая. А 6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисон – отметил свой второй день рождения. В честь праздника супруги поделились новым фото мальчика. Свои поздравления в этот день опубликовали и британские родственники именинника: его прабабушка королева Елизавета II, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре: в канун Рождества ее и принца Гарри видели на выходе из медицинского центра в Беверли Хиллз. Внимание привлекло даже то, как они были одеты: на фоне Гарри в легких джинсах и рубашке многослойный наряд Меган из свитеров и куртки оверсайз выглядел подозрительно. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После чего Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей.

В интервью Опре Уинфри пара не только раскрыла пол своего будущего второго ребенка — оказалось, пара ждет девочку этим летом — но и поделились впечатлениями на этот счет:

Родить сначала мальчика, потом девочку – о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку… Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, – отметил Гарри.

Меган Маркл с сыном Арчи в Калифорнии

Также в ходе беседы с Опрой Меган и Гарри поделились черно-белым фрагментом из их семейного видео с Арчи, а принц также отметил плюсы своей новой жизни:

Это здорово – иметь большую территорию в своем доме. Мы можем гулять с Арчи, вдвоем или с собаками. Мы занимаемся хайкингом или спускаемся на берег, все очень близко. Особой прелестью для меня является момент, когда я сажаю сына в детское сиденье своего велосипеда и мы отправляемся на прогулку. Это то, чего я никогда не мог позволить себе в своем детстве. Я еду и вижу, как он, раскинув руки, выкрикивает с удовольствием “Пальма”, “Дом”.

Однако в их жизни было и печальное событие: в июле 2020-го герцогиня пережила выкидыш. Она рассказала об этом спустя месяцы в эссе для The New York Times. Сам Гарри не стал публично комментировать произошедшее.