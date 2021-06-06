 

У стиля нет размера: прогрессивное движение бодипозитива в TikTok и Instagram

06.06.2021, 19:14, Разное
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У стиля нет размера. Эту идею пропагандируют пользовательницы TikTok и Instagram. Девушки разной комплекции составляют идентичные образы с одинаковой одеждой и доказывают, что стильной можно быть вне зависимости от параметров. Самые стильные луки представлены в нашей подборке.

Стиль вне зависимости от комплекции

Водолазка и кожаные брюки.

Мини-юбка и прозрачный топ.

Боди-позитив объединяет девушек разной комплекции.

Образы с белым топом и черными джинсами.

Прогрессивное движение в “Инстаграме” и “ТикТоке” показало, что вещи разного размера подходят обладательницам разных типов фигур.

Стильный образ с джинсовым комбинезоном.

Лосины можно носить всем.



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