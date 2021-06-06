Бохо-шик на лето: советы по стилю и созданию модных образов для зрелых дам

Богемный стиль появился два века тому назад, но популярен до сих пор. Свободная одежда без претензии на статус и гламур нравится творческим, неординарным людям и продолжает вдохновлять модных кутюрье.

Немного истории

Конец 18-го века. Французская революция. Нестабильное социально-экономическое положение. Творческие люди были вынуждены жить в нищете, носить старую, поношенную одежду. Они были похожи на цыганских кочевников из региона Богемия. Позднее богемная манера одеваться превратилась в эстетическое движение.

На смену кринолинам и корсетам пришел свободный крой, ручная вышивка, средневековые узоры.

Эпоха Хиппи

Богемный стиль приобрел новый смысл в 1960-х годах. В это время появилось движение хиппи. Его участники выступали против традиционного уклада жизни, материализма, социальных институтов. Хиппи популяризировали этнические платья, вышивку, смешанные принты, бахрому и расклешенные силуэты. Новая мода стала полной противоположностью обтекаемых, утонченных и элегантных силуэтов предыдущего десятилетия.

Далее мы хотим поделиться советами по созданию летних аутфитов в стиле бохо-шик для зрелых женщин.

Как составить лук в богемном стиле?

Сегодня богемный стиль достаточно востребован и имеет множество прочтений. Любая женщина сможет составить гардероб в такой манере. Для этого нужно руководствоваться критериями выбора тканей и цветов.

Ткани

В стиле бохо предпочтительны натуральные материалы:

хлопок;лен;шифон

Модели могут быть украшены вышивкой, кружевом. Это придает наряду романтичности и мягкости.

Цвета

Богемный стиль определяет естественная цветовая палитра. То есть все цвета, существующие в природе: нейтральные тона, связанные с землей (коричневый, верблюд), камнем (экрю, слоновая кость, кирпич), растительностью (зеленый, изумруд) и небом (синий, розовый, оранжевый, красный).

Основные вещи богемного гардероба

Можно экспериментировать, искать свои фасоны, крой, но есть незаменимые вещи:

платье свободное, плавное или асимметричное;длинная юбка;джинсовые шорты: короткие, изношенные, белые, выцветшие;туники и блузки, украшенные кружевом или вышивкой в нейтральных тонах или с принтом (этническим, цветочным);брюки palazzo.

Аксессуары

Шарф – неотъемлемый аксессуар богемного стиля. В волосах, вокруг шеи или запястья.

Обувь можно выбирать на низком каблуке, сандалии, украшенные драгоценностями. Подойдут замшевые ботильоны с бахромой, сапоги-вестерны или кроссовки.

Украшения в индийском стиле с бирюзовыми камнями прекрасно украсят наряд. Будут хорошо смотреться плетеные браслеты, кольца с гравировкой. Можно добавить солнцезащитные очки в винтажном стиле, сумку с бахромой.

Чего стоит избегать?

Чтобы правильно составить богемный лук, нужно избегать:

Облегающих нарядов. Основа богемного стиля – это именно свободные фасоны, которые не стесняют движений.Слишком кричащих цветов. В богемном стиле акцент следует делать на естественность. Лучше выбрать более мягкие оттенки.Не переусердствовать. Во всем нужна мера. Не стоит сочетать все фактуры одновременно: бахрому, кружево и вязаные вещи.