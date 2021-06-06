Мнение: Эти задолбавшие самокатчики

Еще пару лет назад, пораженный количеством рассекающих по центру столицы людей на самодвижущихся самокатах, я задался вопросом: черт, откуда их столько?! И еще более интересный вопрос – а почему в моем детстве их не было? Загадка! И досада: я представил себя лет в 8-10: это ж какой был бы восторг! Встаешь на эту маленькую штуковину, а она САМА ЕДЕТ!! Шикарно! Так-то, я помню, мы в детстве самокаты не жаловали – считалось, что это “уж совсем для малышни”. Самокаты даже угонять никто не стремился – настолько они были неинтересны даже для солидных семилеток. Какой уж там прикол – одной ногой стоишь, другой отталкиваешься… Ни скорости, ни кайфа. То ли дело ВЕЛОСИПЕД! Велосипед – вещь! На нем и погонять, и просто покататься, и даже в поход куда-нибудь можно отправиться. Велосипеды у советской детворы были предметом мечты, покупка велика – сакральное действие, велосипедов было сравнительно мало, их “давали покататься”, а хозяевам – завидовали. Да и угоняли их, бывало. Одна такая история даже попала в “денискины рассказы” Драгунского (“На Садовой большое движение”) и стала, таким образом, детской классикой на века. Но самокат?! Фу…

А теперь, как видим, все переменилось: популярность самокатов растет как на дрожжах, и они уже соперничают на равных с велосипедами! Все потому, что у них появился мотор. По всей видимости, изнеженную публику, как всегда, прельщает простота – чем проще и примитивнее, тем лучше. На велосипед еще надо взгромоздиться, держать равновесие, крутить педали – плюс маленькие велосипедные сиденья подходят, увы, далеко не для всех объемистых поп – а ведь эпидемии ожирения, увы, бушуют в мире почище распиаренного ковида… С самокатом не требуется почти никаких ни умений, ни усилий – просто встаешь и едешь. Плюс иллюзия почти полной безопасности “как у пешехода”: ты стоишь почти на уровне земли, колесики маленькие, падать вроде как как невысоко – не то что с велосипеда. Что речь именно об иллюзии – многие самокатчики до сих пор не догадываются, и гоняют, гоняют… При том, что статистика несчастных случаев именно с электросамокатами накопилась достаточная, и травмы там вполне серьезные – как у самих самокатчиков, так и у тех, с кем они сталкиваются.

Конечно, удивляет, что самокаты с мотором не стали трендом много раньше. Ведь в их конструкции, собственно, нет ничего принципиально нового – ничего такого, чего бы не было известно, хотя бы теоретически, в тех же 70-х годах прошлого века. Принцип работы электромотора известен чуть ли не со времен Эдисона, в СССР регулярно проводились соревнования автоконструкторов-любителей, которые упоенно гоняли по самодельным трекам дистанционно управляемые машинки собственной конструкции, чаще всего – именно с электромоторами. Казалось бы, от такой машинки – лишь шаг до создания электросамоката. Но нет – он так и не был сделан.

Вроде бы все упиралось в отсутствие достаточно емких батарей и аккумуляторов. Точнее сказать – автоиндустрия не могла породить достаточно мощного запроса на блок питания для индивидуальных средств передвижения, которые казались просто “баловством”. И помощь пришла неожиданно с совсем другой стороны – от… производителей компьютерной техники, а точнее – ноутбуков! Именно им понадобились емкие и при этом не очень тяжелые источники питания (чтобы их мог спокойно таскать человек), они породили могучий спрос на такие батареи, спрос создал конкуренцию – двигатель прогресса, и в один прекрасный день видному инноватору по имени Илон Маск пришла в голову идея – соединить воедино много уже готовых, серийно производимых батарей для ноутбуков, чтобы создать блок питания… для своего электромобиля. После того, как идея “электродвижения” стала мейнстримом, создание электросамокатов стало уже “делом техники”. Моторчик всегда был, батарея – вот, Маск подсказал.

Сначала всем казалось, что в изобретении одни плюсы и никаких минусов. Детская игрушка, дети будут кататься, веселиться… Потом внезапно выяснилось, что самые ярые фанаты самокатов – это больше взрослые, чем дети. Увлечение самокатами росло, захватывало мир, прежде всего – мегаполисы… Россия здесь в кои-то веки – в тренде, почти не отстает. Но чем больше становится самокатчиков, тем больше ненависти к ним. Ныненшний, 2021 год, становится в каком-то смысле переломным в отношении общества к этому на вид безобидному явлению: во множестве стран, уже не уровне не только городов, но парламентов и правительств, выдвигаются требования и законопроекты ПРОТИВ как самокатчиков-пользователей, так и фирм, которые сдают самокаты в аренду.

А некоторые и не дожидаются никаких законов -вполне готовы заняться самосудом. Вот пример из моей ленты: френд, зарекомендовавший себя как человек вполне образованный, спокойный и рассудительный (и, кстати, заядлый велосипедист) – пишет, что люди на самокатах его “задолбали”, что на них “нет никакой управы”, и что поэтому он отныне будет брать с собой на прогулки… бейсбольную биту! Именно для того, чтобы, по его словам, “учить самокатчиков уму-разуму”. И он такой далеко не один. Вот еще пример: “Сервис поиска работы SuperJob провел опрос на тему законодательных ограничений использования электросамокатов в городах. Выяснилось, что 49% опрошенных выступают за законодательные ограничения для вождения электросамокатов”.

https://regnum.ru/news/society/3289246.html

А есть горячие головы, кто и вовсе требует ЗАПРЕТА пользования электросамокатами в городах – на том основании, что наши города для них просто не приспособлены. Дескать, на самокатах в городе просто негде ездить: по проезжей части при нынешней плотности движения нельзя – самокатчика собьет машина, а по тротуарам – тоже нельзя, потому что там бедовый самокатчик уже сам может сбить пешехода, въехав в него на скорости или “в лоб”, или сзади.



Самокатчик на улице Дыбенко сбил девочку

Откуда же такое ожесточение? Психология учит нас, что в основе любой ненависти всегда лежит страх. В древнегреческом эти понятия даже вообще не различались – греческая “фобия” это одновременно и “страх”, и “ненависть”. Большая беда самокатчиков в том, что их реально стали БОЯТЬСЯ после того, как их стало много. Пешеходы, уже попадавшие в “происшествия” с самокатами, или хотя бы слышавшие о них с развитым воображением, зарабатывают те самые фобии. Основные факторы испуга: то, что, во-первых, самокаты движутся практически бесшумно (спасибо электричеству), во-вторых, они движутся на скорости, которая может в 3, 4, а то и 10 (!) раз превышать скорость пешехода, и – пожалуй, главный фактор – они могут ударить сзади. Страх внезапного удара сзади – сильнейший стрессовый фактор, поскольку тут играют роль древнейшие инстинкты: приматы, в отличие, скажем, от птиц, не обладают круговым зрением, самосохранение всегда шепчет нам, что сзади мы беззащитны… И вот появилась угроза, которая бьет именно сзади, и от которой нет спасения даже на тротуаре!

Но, с другой стороны – передвижение на самокате обладает такой психологической привлекательностью, что запретить самокаты тоже едва ли удастся. Этого джинна уже не загнать обратно в бутылку – особенно учитывая, что за самокатным увлечением стоит мощнейшее мировое “зеленое лобби”, которое делает упор на “малые” средства передвижения типа велосипедов и самокатов, “меньше отравляющие атмосферу”. Выбирая, что лучше запретить – самокаты или частные автомобили – сегодняшние правительства скорее выберут запрет автомобилей, как раз с тем, чтобы отдать дороги самокатчикам!

В основе желания “стать на самокат” лежит старое как мир стремление – превзойти пешехода. Самокат дает такую возможность при абсолютном минимуме навыков и усилий. Он максимально демократичен – доступен и слабой женщине, и ребенку, и старику. Главный враг самоката – скученность. Там, где улицы забиты автомобилями, а тротуары – людьми, там самокат становится опасен и для тех, и для других. Но что делать, если как раз в мегаполисах люди предьявляют на самокаты наивысший спрос?!

По сути, если смотреть правде в глаза, самокат – это игрушка. Игрушка, которая неспособна решить ни проблемы скученности, ни проблемы защиты окружающей среды, ни проблемы экономии времени (чем выше скорость самоката в городе, тем выше угроза для всех). Но в том-то и дело, что современный человек все больше впадает в детство, среди нас все больше инфантилов. Люди хотят простоты, они хотят ИГРАТЬ. И в этом мире расшалившихся детей даже самокаты постепенно превратятся в экзистенциальную угрозу.