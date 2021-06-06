ФРГ призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»

Транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2» необходимо сохранить, это имеет центральное значение для правительства ФРГ, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны – транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зайберта.

По его словам, подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, РФ и Украина подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы.

«И мы ожидаем, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться», – добавил он.

Ранее глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле заявил, что Киев должен предложить Газпрому привлекательные условия транзита газа в Европу, а не мешать «Северному потоку – 2», не вступая в конкурентную борьбу.