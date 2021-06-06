 

Названа возможная причина массовой драки со стрельбой в Москве

06.06.2021, 19:00, Новости дня
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Причиной массовой драки на Дубнинской улице в Москве стала попытка неформальной молодежной группировки сорвать подпольный рок-концерт в одном из полуподвальных помещений, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице. Стороны применяли друг против друга палки, бутылки, а также травматическое оружие. Драку пресекли прибывшие на место происшествия полицейские», – цитирует своего источника ТАСС.

Рок-певец Сергей «Паук» Троицкий, знакомые которого были организаторами мероприятия рассказал «Московскому комсомольцу», что концерт должен был пройти в гаражном кооперативе неподалеку от станции метро «Верхние Лихоборы».

«Эта была вечеринка со свободным входом. Она должна была пройти мирно, но после того, как начались волнения, организаторам пришлось отменить все. А ведь приехали несколько групп и из других городов. Туда собирались люди, которые слушают так называемый «языческий рок». Это мужчины с бородами, обычно лысые, в футболках с черепами – такая атрибутика. Никакого отношения к нацизму они не имеют, просто так выглядят. Может, кто-то из них и кричит запрещенные лозунги, но не на таких концертах, а у себя дома», – рассказал он.

Он также добавил, что у метро их встретила группировка, которая специально оделась в стиле антифашистов, «чтобы спровоцировать конфликт, который дальше пойдет в СМИ. «С обеих сторон было приблизительно по 60-70 человек, но массовой драки так и не произошло – только небольшие стычки. На людей, идущих на концерт, буквально напали с ножами и травматическими пистолетами, так что пришлось обороняться. Знающие люди, которые участвуют в мероприятиях молодежного мейнстрима, рассказали, что некоторых из нападающих видели на несанкционированных митингах. Вроде как это те ребята, что за деньги пойдут на любой «движ», – сказал Троицкий. 

Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Москве задержаны 19 человек. Массовая драка со стрельбой произошла в одном из дворов по улице Дубнинской. 



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