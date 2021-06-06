Рождение дочки принца Гарри и Меган Маркл приурочили к 100-летию принца Филиппа

Рождение дочери актрисы Меган Маркл и принца Гарри приурочили у 100-летию покойного мужа королевы. Предполагается, что малышка появится на свет в 10 июня, когда принц Филипп отмечал бы юбилей.

В ближайшие дни Меган Маркл станет мамой во второй раз. Предварительная дата родов – 10 июня. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца. Ожидается, что будущие родители могут назвать долгожданную дочь в честь принцессы Дианы, королевы Елизаветы или же покойного герцога Эдинбургского. В последнем случае девочку будет звать Пип (Филиппа).

Источники, приближенные к королевской семье, заявили, что рождение ребенка в этот день было бы особенным событием. Если бы родители назвали малышку Пип, они бы отдали дань уважения покойному принцу Филиппу. Имена будущей наследницы принц Гарри открыто обсуждал со своими друзьями.

Имеется информация, что Меган Маркл и Принца Гарри понизили в должности на официальном сайте королевской семьи. После того, как они сложили свои полномочия и переехали жить в США, они находятся ниже принца Эдварда и Софи Уэссекс. В то же время семейным домом пары остается Фрогмор-Коттедж в Великобритании.

Источник: www.mk.ru