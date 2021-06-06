 

Певица Валерия опубликовала новое фото без макияжа

06.06.2021, 18:58, Разное
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Популярная российская певица Валерия опубликовала новое фото без макияжа. Она сделала селфи, на котором предстала в максимально естественном виде. Снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.
53-летняя Валерия восхитила поклонников публикацией без макияжа. Поп-исполнительница сфотографировала себя сразу после душа. Она предстала на снимке в пижаме и полотенце на волосах. Многие отметили, что кожа знаменитости находится в прекрасном состоянии.

Валерия рассказала, что регулярно делает профессиональный макияж. Вечером она каждый день пользуется специальными средствами для очищения кожи. Сначала она удаляет макияж с глаз, потом умывается специальным муссом, наносит тоник, сыворотку, крем вокруг глаз и увлажняющее средство. Утренний ритуал Валерии является практически таким же.

Одной из первых публикацию артистки прокомментировала коллега по цеху Лариса Долина. Она отметила, что Валерия выглядит просто замечательно. В комментариях к посту фолловеры также поинтересовалась, делала ли певица уколы красоты или же пластические операции. Супруга Иосифа Пригожина отметила, что к подтяжкам не прибегала, а от ботокса отказалась несколько лет назад. По ее словам, аппаратная косметология имеет арсенал мощных средств для поддержки молодости и красоты.



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