Сальвадор может стать первой страной, которая признает биткоины платежным средством

В своем Twitter Букеле отметил, что биткоин имеет рыночную капитализацию в $680 млрд. По его словам, если 1% этих средств инвестировать в Сальвадор, это увеличит ВВП страны на 25%.

“С другой стороны, у биткоина будет 10 млн потенциальных новых пользователей и это самый быстрорастущий способ перевода $6 млрд в год в виде денежных переводов”, – добавил он.

Также президент Сальвадора уверен, что использование биткоина позволит ежегодно увеличивать количество средств, которые получает более миллиона семей с низким доходом на сумму, эквивалентную миллиардам долларов.

Besides, a big chunk of those 6 billion dollars is lost to intermediaries.

By using #Bitcoin, the amount received by more than a million low income families will increase in the equivalent of billions of dollars every year.

This will improve lives and the future of millions.

— Nayib Bukele * (@nayibbukele) June 6, 2021

BBC подчеркивает, что экономика Сальвадора зависит от переводов более чем 2 млн работников. Они ежегодно направляют на родину более $4 млрд, что составляет около одной пятой ВВП страны. Переход на цифровую валюту может позволить членам семьи избежать высоких налоговых сборов, связанных с ежемесячной отправкой денег домой.

Как отмечает CNN, в Сальвадоре сейчас основной валютой является американский доллар. Если в стране узаконят биткоин как платежное средство, то Сальвадор станет первым государством, на официальном уровне признавшим эту криптовалюту.

