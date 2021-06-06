“Естественный ход взаимовыгодной интеграции”. Захарова ответила НАТО на слова о сотрудничестве Беларуси и РФ

В интервью Welt am Sonntag, которое вышло 6 июня, Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Беларусь становится “все более и более зависимой” от России, и предостерег власти этих стран от дестабилизации на восточном фланге Альянса. По его словам, НАТО готов защитить “любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы”.

Захарова считает, что Запад “неистово взялся за Беларусь”.

“Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции. Что касается готовности “защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска”, то хочется по традиции пожелать НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования”, – написала спикер МИД РФ.

Контекст:

Заявления Столтенберга прозвучали на фоне переговоров 28 мая в Сочи президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Общение длилось более пяти часов, рассказали в Кремле. Они обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”. Кроме этого, Россия предоставит Беларуси $500 млн кредита.

Перед этим Лукашенко встречался с Путиным в Кремле 23 апреля. Он заявлял, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. По его словам, осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

О его создании Россия и Беларусь ведут переговоры больше 20 лет. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В Беларуси 9 августа 2020 года начались акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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