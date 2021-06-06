В Киеве мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, животное погибло

Инцидент случился по адресу улица Генерала Геннадия Воробьева 13В. Местные жители слышали крики и шум пьяной компании, а затем – как скулила собака. Вскоре после этого животное выбросили из окна четвертого этажа. При этом хозяин отказывался отдавать животное и кричал “Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!”

“Чтобы наконец забрать бедное существо из лап этого изверга пришлось вызвать полицию. И пока уполномоченные справлялись с пьяным мужчиной, мы повезли собаку в клинику. Но не успели. Животное испустило последний вздох по дороге туда”, – рассказала Нестерова.

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6 июня в пресс-службе киевской полиции сообщили, что открыли производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы

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