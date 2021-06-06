Мнение: Российский закон против антисемитизма

Интересные результаты показало голосование в Верховной Раде за закон о противодействии антисемитизму. Подавляющее большинство голосов дала фракция "Слуга народа".

Фракция "Европейская солидарность" Петра Порошенко не дала ни одного голоса за этот закон – они все воздержались.

Ни одного голоса не дала фракция певца Вакарчука "Голос". В ней даже нашелся львовский депутат Рущишин, который проголосовал против закона.

Ни одного голоса не дала фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Бывший главарь организованной исторической группировки Вятрович, ныне депутат у Порошенко, выразил сожаление принятием в первом чтении этого закона, назвал его российским и пообещал продолжить борьбу. «Майн кампф» Вятровича, так сказать.

(с) Эдуард Долинский

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Казалось бы, причем здесь Россия, но нет – упоротые всегда найдут российский след…

Кстати, Кравчук уже нашел его и в задержании Протасевича https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bcc99b9a7947b3bcc0f20c?

Но там сразу было понятно, что без Петрова и Боширова не обошлось.

PS. Между тем, группа французских сенаторов требует что-то сделать с открытой героизацией нацизма на Украине.

Группа французских сенаторов после визита в Киев в мае текущего года обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриансу с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины. Об этом сообщает в субботу, 5 июня, издание «Страна.ua».

«Такие действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», — говорится в официальном запросе к министру.

Согласно мнению сенаторов, «неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии».

При этом представителей Франции также возмутил тот факт, что в центре Киева торгуют нацистскими символами, запрещенными на территории РФ, а также учат стрелять и записывают в украинский нацбатальон «Азов».

Отмечается, что подобные действия, которые происходят в столице Украины, сенаторы записали на видео, которое также было передано министру иностранных дел Франции.

Издание уточняет, что эксперты высказали предположение о том, что реакция ведомства отразит официальную позицию Парижа по этому вопросу. При этом в случае согласия с мнением французских сенаторов реакция МИД республики может сказаться на всей политике в отношении Украины.

https://iz.ru/1174959/2021-06-06/senat-frantcii-potreboval-reaktcii-parizha-na-rost-neonatcizma-na-ukraine – цинк

Наивные эксперты думают, что Франция 7 лет на официальном уровне не замечавшая культивацию неонацизма на Украине наконец его заметит. Вроде взрослые люди, а в сказки верят. Вместо этого, Франция конечно же будет выражать солидарность с служившим в "Азове" Протасевичем.

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