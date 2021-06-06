WSJ – «Китай должен заплатить» — Трамп потребовал от Пекина «репараций» за COVID-19

Для Америки и всего мира наступило время потребовать репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая, — об этом, как пишет The Wall Street Journal, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Северной Каролине. По оценкам бывшего главы Белого дома, объём компенсаций со стороны Пекина должен составить $10 трлн.



Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в одном из своих первых публичных выступлений после ухода с поста главы государства раскритиковал политику нынешнего американского лидера Джо Байдена и заявил, что Китай должен выплатить миру $10 трлн в качестве «репараций» за COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Хвастаясь предпринятыми им усилиями по разработке вакцины от коронавируса, Трамп затем снова указал на то, что нынешняя пандемия, возможно, возникла в результате лабораторной утечки в Китае. Он выступил с призывом не только потребовать от Пекина компенсации за коронавирус, но и ввести 100%-ные пошлины на товары, производимые в Поднебесной.

«Для Америки и всего мира наступило время потребовать репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая, — заявил он. — Мы все в один голос должны заявить, что Китай должен заплатить».

Как отмечает издание, китайские власти отвергают версию о возможной утечке из лаборатории в Ухани, называя её клеветнической кампанией.

Недавно Байден поручил разведке США провести расследование происхождения вируса, заявив, что официальные лица в американском разведывательном сообществе расходятся во мнениях относительно того, как появился вирус: в результате инцидента в лаборатории или же в результате контакта человека с инфицированным животным.

Трамп во время своего выступления в Северной Каролине осудил рост преступности в США, который он объяснил стремлением некоторых демократов уменьшить финансирование полиции, а также раскритиковал блокировку его аккаунтов компанией Facebook. Кроме того, он подверг критике иммиграционную политику Джо Байдена, вновь вернувшись к теме, которая обеспечила ему успех в ходе предвыборной кампании 2016 года, напоминает издание.

«Граница — это только начало бедствий Байдена», — заявил Трамп, сославшись на недавний резкий приток иммигрантов.

Трамп, как пишет The Wall Street Journal, также повторил ложные утверждения о широко распространённых фальсификациях на президентских выборах 2020 года.