 

France 2 – «историческое соглашение» — страны G7 утвердили минимальный корпоративный налог

06.06.2021, 18:46, Новости дня
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Министры финансов стран «Большой семёрки» договорились ввести минимальную налоговую ставку в 15% для борьбы с налоговым демпингом, пишет France 2. Глава Минфина Франции назвал соглашение «историческим», потому что оно впервые обязывает цифровых гигантов заплатить разницу в налогах, если они ради выгоды переносят свой центральный офис в другое государство.

Сегодня утром возобновление обсуждений в Лондоне сопровождали широкие улыбки и смех. За несколько минут до подписания исторического договора министры финансов G7 охотно демонстрируют своё согласие. Соглашение предусматривает минимальную налоговую ставку в 15% для компаний, чтобы избежать налогового демпинга между странами.

РУШИ СУНАК, министр финансов Великобритании: Благодаря этому соглашению и, главное, минимальной ставке налога мы можем удостовериться, что страны и компании, где бы они ни работали, находятся в равных условиях, а также следить за тем, что они платят правильные налоги в нужном месте, в нужное время.

Этот договор стал возможным благодаря смене американского президента: три года назад Дональд Трамп сорвал переговоры. Команда Джо Байдена и его министр финансов снова запустили этот процесс.

Текст соглашения предусматривает также другие меры специально для многонациональных компаний, которые активно пользуются налоговым демпингом, включая цифровых гигантов — излюбленной темой французского правительства.

БРЮНО ЛЕ МЭР, министр финансов Франции: Это является историческим (соглашением. — ИноТВ), потому что впервые цифровых гигантов по-настоящему обложат налогом, в то время как на протяжении многих лет они в значительной степени избегали его выплату. На практике это будет означать, что если есть многонациональная корпорация, которая получает прибыль во Франции, и она решит перебазироваться в страну, где платит только 1, 2 или 3% налога на прибыль корпорации. Тогда ей придётся заплатить разницу в налогах в пользу Франции.

ВАЛЕРИ ЛЁРУЖ, корреспондент французского телевидения в Лондоне: Это соглашение министров финансов утвердят и ратифицируют на следующих выходных Джо Байден и другие лидеры G7, которые встретятся здесь же, в Великобритании. Это будет необходимый, но недостаточный этап: потом этот текст должна утвердить «Большая двадцатка» — группа из 20 наиболее промышленно развитых стран, которые в июле встретятся в Италии.

Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.



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