Telegraph – «вызывает серьёзные опасения» — британские власти отказываются отпускать копию Ноева ковчега

Гигантская копия Ноева ковчега оказалась задержана в порту британского Ипсвича, а её владельцу грозит крупный штраф, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, Агентство морской и береговой охраны Соединённого Королевства опасается, что корабль может представлять угрозу окружающей среде, и высказывает сомнение, что он пригоден для плавания.



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К счастью, с оригиналом этого не произошло, потому что — если верить Библии — в противном случае некому было бы рассказать его историю. Гигантская копия Ноева ковчега оказалась задержана в порту британского Ипсвича, и теперь накапливает ежедневные штрафы из-за отсутствия надлежащих документов, пишет The Daily Telegraph.

Плавучий музей длиной 230 футов, заполненный скульптурами библейских персонажей, прибыл в ноябре 2019 года после буксировки через Северное море из Нидерландов. Аттракцион, который посетили более 15 тыс. человек, должен был отправиться в обратное путешествие в марте 2020 года, но застрял на 18 месяцев после того, как Агентство морской и береговой охраны (MCA) заявило, что ковчег не пригоден для плавания, поясняет издание.

В настоящий момент MCA и Министерством инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов ведут переговоры с Министерством транспорта Соединённого Королевства, чтобы найти способ освободить судно. «Безопасность остаётся главным приоритетом», — сказал The Daily Telegraph представитель ведомства.

Владелец реплики, голландский теле- и театральный продюсер Аад Петерс, отчаянно добивается, чтобы корабль отпустили домой. «Ковчег должен двигаться … Это ветхозаветный корабль с Древом Жизни, и Тот, кто принес прощение на борт, должен снова переместиться», — написал он в Facebook.

Согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документам, MCA постановило, что не может освободить ковчег до тех пор, пока у него не будет свидетельства о грузовой марке и документов, подтверждающих, что он соответствует законам о защите от обрастания. Сертификат выдается страной, в которой зарегистрировано судно, и указывает его максимальную безопасную погрузку в различных условиях.

Петерс попытался отбуксировать судно в марте, попросив власти выдать сертификат на одноразовый рейс. Однако MCA сообщило своим агентам, что исключить Ковчег из-под действия международных правил невозможно, поскольку он не был зарегистрирован в Великобритании.

По состоянию на январь 2021 года задержание судна обошлось его владельцам более чем в £12 тыс. Более того, с 1 апреля на него начисляются ежедневные штрафы в размере £500, обращает внимание The Daily Telegraph.

Представители Петерса утверждали, что судно было определено голландскими морскими властями как «несертифицированный плавучий объект», следовательно, оно не должно соответствовать международным правилам. Но британская береговая охрана хочет увидеть доказательства того, что ковчег соответствует международным правилам, запрещающим обрабатывать корпуса противообрастающей краской, содержащей вредные для экологии химические вещества.

В береговой охране высказывают «серьёзные опасения» относительно состояния ковчега, в том числе по поводу того, что ему уже 61 год. «Это судно действительно вызывает у нас беспокойство, и мы не можем полагаться на то, что с Божьей милостью его можно безопасно отбуксировать в Голландию», — говорится в электронной переписке руководителей ведомства.

Петерс, который сейчас находится в Нидерландах, описывает свой Ковчег как «послание надежды» и «образовательное и культурное прославление многих легендарных библейских историй». «Требование о получении полной регистрации и необходимых сертификатов было и может оставаться невыполнимым в установленные сроки и повлечёт за собой неоправданные расходы и временные задержки для судна», — заявил представитель бизнесмена.

Он добавил, что сейчас уже разработаны планы буксировки для возвращения ковчега в Нидерланды. По его словам, судно всё ещё ожидает одобрения этих планов, чтобы покинуть Великобританию.

«Хорошо, что никто никогда не просил у Ноя согласованный план буксировки или, если на то пошло, свидетельства о грузовой марке после того, как он самолично погрузил в свой ковчег самцов и самок каждого вида после предупреждения о грядущем разрушительном наводнении», — саркастически заключает The Daily Telegraph.