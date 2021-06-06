Мнение: Письмо: “Прокачалась в вирте”

Раньше мы говорили, что слив и косяк – принципиально разные вещи.

Это разные векторы в поле, их нужно различать, чтобы видеть направление сил, но сливы и косяки очень часто переплетаются в узел, и одно растит другое. А вместе они растят черное поле.

Сливы чаще всего связаны с щипцами, которыми вытягиваются крошки.

Косяки чаще всего связаны со скалками, которыми "защищаются границы" и "отстаивается достоинство".

Сливы обычно снизу, самые большие – "под плинтус", косяки сверху, из воображаемой правой позиции.

Но из-за короны и иллюзий люди плохо рефлексируют свою позицию. Рапаны всегда путают одно с другим, рыбы нередко тоже.

Они не видят своего слива из-за колпачка на партнере.



Они не видят своего косяка из-за своей маски жертвы.

Почему нужно обязательно отличать косяки и сливы, даже если они переплетены?

Потому что для выхода из косяка, необходимо снять с себя маску жертвы, а для выхода из слива снять с партнера колпачок.

Хотя то и другое зависит от хорошего локуса и опоры на себя, все же это принципиально разные действия, даже разнонаправленные. Если, имея маску жертвы, попытаться снять колпачок с партнера, вы снимете с него скальп. Если, надев колпачок на партнера, попытаться снять с себя маску жертвы, вы совсем потеряете лицо.

В простых случаях слив и косяк перепутать может только рапан, но все-таки начнем изучение с простых случаев, а потом перейдем к более сложным.

Там где косяков и сливов нет, но есть их векторы.

В тонких случаях отличать вектор слива от вектора косяка – это рыбалка.

На испытании, где будут задачи от хищников, вы в этом убедитесь. А пока у вас есть время начать с азов.

madamtadam

Дорогая Эволюция, добрый день!

Спасибо вам за то, что вы делаете. Читаю вас 2 года.

Были отношения, но все длились недолго, при том, что всегда вокруг было много мужчин и мне казалось, что они все с удовольствие со мной дружат. Было много встреч, свиданий, разговоров, но дальше не заходило.

Пока я не познакомилась с И.мы попереписывались какое-то время, а после он предложил встретиться. Я увеличила фото с его анкеты на СЗ, это фото в ванной, а на заднем плане было 2 зубные щётки. Я написала: что чувствую, что не нужно нам встречаться и он исчез.

(Это не Ищейка, это супер-Ищейка – разглядывать зубные щетки на фотографиях. Вот это типичный случай, когда слив переплетается с косяком. С одной стороны вы такие воинственные, отмахиваетесь от абьюзеров скалками, а с другой стороны такие жалкие, когда вынюхиваете как крысы гипотетические звоночки. Кто сможет объяснить, где у Ищейки колпачок на партнере, а где маска жертвы, и почему то и другое нужно снимать по отдельности, не путая?)

Не придала этому значения, т.к. я провалила экзамен оч важный для меня, устроилась на работу мечты и уехала в путешествие.

Вернулась заряженная.Занималась спортом.

Но отмечу, что здесь был период, когда я увлекалась разными “практиками” творческими, женскими, эзотерическими и пр.

Я словно как в детстве впитывала всё.

И в какой-то момент описала мужчину мечты.

И тут снова объявился И.

Мне кажется, это прям классический пример короны.

Мы очень душевно переписывались и когда он снова предложил встретиться, я согласилась, но т.к. не было точной договоренности я его продинамила ( это в том числе и сыграло потом злую со мной шутку). Я совершенно не рефлексировала, что отношусь к нему серьёзно.

Ну и здесь. Заехал на работу с цветами, на красивой машине, мужчина мечты, как загадывала)

(Автор кокетливо пишет про корону, но считает, что корона ей подогнала классного парня, исполняя ее мечты)

А меня так трясло перед встречей. Сейчас после чтения вашего блога, понимаю, что это от голода страшенного и улетевшего локуса. Примерно что-то такое было: ещё чуть-чуть и мечта моя исполнится.

(Вот эта тряска характерна для ЗВ. Так страшно понадеяться и не получить, что трясет. Чем сильней вас трясет в таких ситуациях, тем гуще был ваш ЗВ, в котором образовалась брешь)

В общем одной встречи хватило, чтобы я залипла.

Он в переписке проявлял какую-то симпатию, но сразу перешёл на “зай”, я включила мороз, типа у меня таких под подъездом. Он писал, но встреч не предлагал. А я вместо того, чтобы прояснить ситуацию либо работой заняться, либо инициативу проявить сидела и ждала. Узнала про него всё.

(Здесь опять у нее Ищейка. Она с одной стороны через губу с ним разговаривала, и это ее косяк. С другой стороны вынюхивала все про него и это слив. Расскажите тут про маску жертвы и колпачок)

Спустя несколько месяцев я таки настояла на встрече, т.к. было невыносимо.

Ещё через несколько встреч мы переспали, но это была моя инициатива. И тут мне было очень плохо, т.к. я чувствовала, что не то что-то, но не понимала.

А он стал раздраженный и перестал со мной общаться почти совсем. Ну и в какой-то момент, когда он написал я с ним “рассталась”, вылила решето и что вообще-то я девушка серьёзная.

(Здесь сначала слив, потом опять слив и небольшой косяк. Где маска, где колпак?)

Но после жирной точки и его адекватной реакции, я ещё сильнее влюбилась.

Написала ему через несколько месяцев. Все переписки меня дико трясло на уровне тела, сейчас понимаю, что это было огромное сопротивление и улетающий локус.

(Она думает, что ее тело сопротивлялось сливу. На самом деле тело ее сопротивлялось ее ЗВ, рефлексия пробивалась через заросли ее “самодостаточности”. Опишете?)

Он спросил буду ли я с ним спать, я была на всё готова. По сути я приезжала и он меня трахал. Я ничего не понимала про взаимно/невзаимно, но была в огромном кайфе. Сейчас даже читать про это предательство себя страшно и стыдно.

(Вот здесь у нее опять смесь, и здесь я сама расскажу, где что. Смотрите, она навязывается ему, он чувствует себя обязанным ответить ей чем-то и предлагает ей секс, потому что это максимум, что он может ей дать. Где колпачок на нем? Колпачок – это то, что он якобы нуждается в сексе с ней, что он требует у нее секса, и она уступает напору. А маска жертвы – это то, что она предает себя при этом, хотя она сама требует у него близости. И это ее косяк. Почему нельзя путать то и другое? Если перепутать, то она снимет маску жертвы с себя там, где сливается и будет сливаться активней. А колпачок она снимет с него там, где у нее косяк, и будет считать, что он унижает ее и абьюзит. Опишите, как это может выглядеть и как ей нужно, наоборот)

Кончилось всё тем, что он стал жить с девушкой и периодически мне писать.

Я осознала, что я в огромной просто жопе.

Рухнуло всё и работа и иллюзия отношений.

Помогло понизить планку притязаний до минимума, спорт в огромных дозах и друзья.

(Он писал ей из жалости, но она создала видимость своей жирной точки и ушла в ЗВ. Понятно как?)

И мне казалось, что я почти пришла в себя, как практически повторила историю.

С В. мы знакомы много лет, он был один из моих “друзей”. Мы учились вместе, но вовремя учёбы не общались, я со всеми общалась хорошо, но с ним какого-то контакта и воспоминаний нет особых.

Он активизировался после окончания, но у меня тогда были влюбленности и я просто с ним общалась, обычно ровно, как с добрым приятелем.

Он невероятно крутым оказался умный, с интересным сложным хобби.

Пригласил меня в дорогущий ресторан, а у меня на тот момент было не очень с финансами, я поступила на новую учёбу и так было бы неловко в этом дорогущем месте, что потащила его гулять.

Сейчас понимаю, что он готов был платить и всё такое, но тут скорее пасть моя ещё не распахнулась.

Мы приятно общались, но я не рефликсировала симпатию к нему как к мужчине.

(Здесь на нем колпачок, ей кажется, что у нее косяк, хотя скорее щипцы, и она положила его галантность в шкатулку. Понятно как воображаемые косяки становятся кормом для короны?)

И опять же какая-то была влюбленность, не до него. А потом вся эта дичь с И.

И тут мне удалось вылезти из этой адикции к И. Ну и мы потом с В. встречались ещё несолько раз и сошло как-то все.

Я вылезала из адикции к И. У В. был ДР, я поздравила его, он предложил встретиться. Встретились. Долго разговаривали, заведение закрывалось и он предложил поехаать к нему, я согласилась, у меня были месячные и я знала, что ничего не будет. Был интерес куда это всё зайдет.

(Колпачок на нем растет, и вектор ее слива растет тоже. Видно это?)

Проговорили до утра, из такого он спросил, нравился ли мне, когда мы учились, я глупая, ответила, ну ты что. нет конечно. А потом я попросила вызвать такси и когда он меня сажал в такси, он очень страстно меня поцеловал. И я поняла, что мне не казалось, симпатия с его стороны есть.

(Здесь маленький косяк у нее, воображаемый большой, который растит его колпачок и вектор слива растет тоже. Понятно как косяк растит слив на этом примере?)

И дальше он пропадает, а меня колбасит. Сейчас я понимаю, что связано это было с тем, что значимость моя небольшая была, а пасть распахнулась.

В течении 2-х недель примерно, меня накрывает водоворот событий, новая работа, постоянные встречи с друзьями и новые знакомства с парнями, какие-то танцы и случайный секс после одного мероприятия.

В общем я не отрефлексировала, что сильно влюбляюсь, а значимость моя невысока.

И вместо того, чтобы что-то с этим сделать хваталась за всё, только бы не сидеть и это всё не варить.

(Подсливалась еще в другие стороны, чтобы фигура ее в собственном поле стала поменьше. Но ей казалось, что она себя так поддерживает. Откуда у женщин бывает иллюзия, что если они пойдут по рукам, они “восстановятся”, понимаете?)

Ну а дальше он появляется, случается секс. В общем он потом пропал, а я тоже отморозилась, никак не было в моей голове, что нужно общаться.

(Здесь опять слив, потому что на нем колпачок, но она считает это своим косяком, и хочет снять с себя воображаемую маску жертвы, чтобы слиться сильней)

А потом он приехал на мой ДР и сделал дорогой подарок, назвал любовницей, а я устроила истерику, потому что дорогой подарок это оскорбительно и я так хотела цветы, и что я не любовница ему. Здесь мой косяк, по факту я же и согласилась на роль любовницы. Потом мы встречались ещё пару раз в формате просто всю ночь занимались сексом.

(Он сам узнал про ДР и примчался, а не она вытянула из него. Так ей кажется, поэтому она свои щипцы не видит, ей кажется, что его запросы и ее косяк. Скалка у нее и правда тут есть, но ей кажется, что ее косяк связан с ее холодностью, а он связан с ее липкостью)

Пропал.

А у меня появилась новая работа, и я смогла улучшить условия жизни, переезжала в новую квартиру.

Появился. А потом началось, сообщения в ночи с оправданиями. Я понимала, что это оправдания, но даже мысли не было про внутренние щипцы и что я своими клешнями вцепилась и что в каком-то смысле воздух нужен этой ситуации. И он пропал по итогу

Писал через какое-то время, но я не ответила. Пинганула поздравлением с ДР, но на его вопросы после не ответила, он меня ответом через пару месяцев поздравил с ДР. Договорились о встрече, помнил про дату, приехал в хлам пьяный. Я посадила его в такси и отправила домой демонстративно. Так мне было обидно за это время молчания, что капец. Спросила, что хочешь? Ответил- расслабиться.

(Все это время она бегает за ним с щипцами, иногда изображает подкаты с подставой. Но ей кажется, что она косячит, на нем колпачок. Поэтому она все время тоскует по нему, сливает себя в дыру. Обратите внимание, как от колпачка фигура человека становится горячей, а колпачок на другом растет от ваших косяков, в том числе воображаемых)

Но он доехал до дома и спросил хочу ли я, чтобы вернулся. я ответила, что да-хочу. Приехал. В этот раз было всё страстно и классно. В общем и сама вижу, что мы тут разного хотим я в иллюзию отношений играю, а он во мне любовницу увидел.

(Он “увидел любовницу”, но в основном прячется от нее месяцами, удается настичь его только пьяного)

Утром я вытняула, чтобы отвёз на работу меня. Скажу так, с момента когда мы стали спать, я просто тянула из него вложения- заплати за такси, купи продукты, организуй всё.

(Крошки вытягивала, он ничего не хотел давать, но ей кажется, что это ее большие косяки, а не сливы)

Сама не вкладывалась совсем, в мыслях было, что он должен по определению.

(Она не считает вложениями секс и свою беготню за ним. Ну и правильно не считает, в ее ситуации это и правда не было вложениями, ему это все было не нужно)

Ну дальше он написал, потом предложил встретиться. Мы встретились разговаривали, было много всего он стал рассказывать про своих бывших и что он не для отношений, я сказала, что это всё без уважения и поняла, что невыносимо это слушать. Он не понял почему я отказываюсь от секса, я хотела очень но уже понимала, что мне потом будет плохо это всё проживать и уехала.

(Вот показательный момент. Она надела на него колпачок, решила, что он хочет ее, но в то же время недостаточно уважительно просит, и гордо уехала, спасая свое достоинство. Но из-за того, что она все перепутала, она сейчас побежит назад с двойной скоростью)

Он переехала в другой город. Спустя месяц это была запланированная поездка, я осталась одна в гостинице и поняла, что если не увижу его сдохну. Он удивился, но через час мы уже встретились и это был уже супер офигенный секс.

(Разогрела себя так, что получила офигенный секс несмотря на его отвращение)

Я уехала.

Он не писал, я не писала. Даже И. объявился. Но вот здесь мне было так спокойно.

Ещё думаю потому что, я осознала, как много тянула из него и мне прям на физическом уровне нужно было что-то отдать, купила его любиоме вино и вообще без ожиданий тогда приехала.

Он объявился через месяц и купил мне билет, чтобы я к нему приехала.

И опять же я приехала, всё было очень в плане секса.

Но когда ехала, я мечтала, что он меня встретит на вокзале. А он написал смс, что будешь в такси напиши.

В общем, я была влюблены и осознала, что в этой точке это на все 100 процентов мне нужно и в большей степени запрос мой.

(Вот ее качает от щипцов с ухой до скал и кислых щей. Мечется она, спасает бомбящую корону. Понятно, как это все происходит? Удается увидеть поднаготную? Раньше мы почти не смотрели на векторы в историях, смотрели внешний ряд событий)

После начались переписки и он стал писать мне каждый день, но переписки свелись в секс-переписки онли.

В каком-то смысле развитие ликовала я.

(Ликовала из-за колпачков на нем, на самом деле согласилась на самую нижнюю ступень, не секс-онли, а вирт)

Мы встретились пару раз, это сложнее на 2 города. А потом случилась пандемия. Я на какое-то время уехала к родителям в деревню. Он продолжал писать, но в какой-то момент переписки стали больше напоминать обезличенный формат, я прокачалась в вирте, но это не то чего я хотела. И меня стало морозить. И тут совершенно непоследовательно, то морозилась, то всё было норм.

Я призналась ему в любви. Он пропал на пару недель, а потом продолжил в том же духе, но я морозилась не отвечала.

А потом мне предложили работу в его новом городе. Это высокая должность и большой шаг в карьере для меня, но я одновременно и боялась и надеялась что у нас с В. что-то выйдет.

За всё это время мы встретились один раз для секса. Мне с ним хорошо.

Но переписки все его запросы обезличенные на сексуальную тему, подрочить вечером.

И я отморозилась.

В какой-то момент когда договорились о встрече он написал, что сможет ненадолго.

Я сильно разозлилась, написала, что всё нет так больше не хочу.

Он пропал. И не писали друг другу.

Через пару месяцев стал регулярно писать, но когда я ему отвечаю, совершенно не затрагиваю темы секса, всё же у нас общий прошлый бэкграунд и есть о чем поговорить кроме, а он уводит всё в тему секса и с контекстом, что ну это временно, к серьёзному не готов, я отмораживаюсь.

Люблю ли я- да, но более расчетливо, мне очень с ним комфортно в плане секса, как ни с кем, и интересно очень, но совершенно не понимаю, как из этой ситуации выйти.

(Расчетливо она любит. Можно сказать “расчетливая бездушная стерва”. С мелкими косяками-скалками и постоянными сливами под плинтус. Вот так большинство “стерв” и выглядят)

Извините, что так много текста.