“Сандалии деда”: Эвелина Хромченко показала, с чем носить самую модную обувь лета

В эфире известного телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале продемонстрировали новый летний обувной тренд этого сезона, который несомненно сможет завоевать сердца многих модных представительниц прекрасного пола летом 2021 года. Речь идет о моделях обуви из направления ugly shoes, которое очень часто подвергается критике якобы за неказистость и уродливость, но в то же время практически все наслаждаются комфортной и удобной ноской этих моделей обуви.

Эвелина Хромченко рассказала об этих сандалиях

Модный эксперт рассказала, что основой этой обуви служат ортопедические сандалии с отсутствием пятки, причем они очень удобны и уж точно не позволят устать.

Также она добавила, что эту обувь еще любят называть «дедовскими сандалиями». Невзирая на такое нетактичное название, их часто хотят примерить и купить очень стильные девушки.

Ведь их можно надеть в разные места, например, в кафе, на пляж, в арт-галерею, на прогулку в парк и т. д.

Однако отправляться на свидания в данной модной обуви Эвелина не рекомендует.

Также эксперт не советовала их носить дамам в возрасте ввиду их сильно экстравагантного характера. Либо же необходимо сочетать ugly shoes со столь же экстравагантными модными нарядами, соответствующими возрасту модницы.