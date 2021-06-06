 

Многолетний нагар со сковороды удаляет легко: способ с солью и бумажными полотенцами

06.06.2021, 18:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посуда, в которой мы готовим любимую еду, быстро теряет свою белизну. Нагар непросто удалить, особенно если он скапливался на протяжении нескольких лет. Представляем вам небольшую хитрость, которая поможет полностью восстановить выгоревшие сковородки.

Этот способ чистки посуды показали на TikTok, он быстро разлетелся по сети. Видео, опубликованное на платформе, собрало миллионы просмотров. В нем утверждается, что можно избавиться от многолетней грязи, используя всего несколько простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в каждом кухонном шкафу.

Соль, сода и бумажные полотенца

Публикуя сообщение в группе, посвященной уборке, на Facebook, один из пользователей написал: “Я нашел лайфхак по очистке посуды от нагара, размещенный на TikTok. Попробовал его сегодня и с уверенностью могу сказать, что все кастрюли засияли от чистоты”.

Он поделился фотографиями посуды до и после мытья, показал свою сковороду, которая когда-то была коричневой с черным дном, но преобразилась, обретя блестящее серебристое дно.

Видео начинается с рассказа о том, что нужно посыпать дно сковороды солью, затем добавить пищевую соду и жидкость для мытья посуды, а затем смешать все вместе ингредиенты и начать легонько растирать их по загрязнившейся поверхности.

Многолетний нагар удаляется за 5 минут

Затем нужно накрыть посуду бумажными полотенцами, полить белым уксусом и оставить на пять минут.

Далее нужно лишь потереть многолетние пятна, которые невозможно было удалить никаким чистящим средством.

Если нагар застаревший, можно оставить на 10 минут или потереть один раз, а затем повторить.

Такой простой способ удаления нагара можно использовать на кастрюлях, сковородах, противнях. В видео утверждается, что на любую посуду он будет действовать одинаково эффективно.

Главное, не тереть с усердием, чтобы не поцарапать эмалированные кастрюли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

09.04 / Пешеходный мост через Яузу возле станции метро “Электрозаводская” построят в 2022 году

07.01 / Мнение: Письмо: “Не идет бизнес”

07.08 / “Быть самим собой”: Глюкоза обматерила подписчиков Собчак из-за клипа Лободы

28.05 / Ученые выяснили причину загадочных землетрясений в глубинах Земли

11.07 / Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

30.03 / Мнение: Необходимо еще больше цензуры в интернете

23.01 / Британец купил морковь и неожиданно разбогател

18.09 / Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко

01.10 / Появились новые подробности про ошибки обратной совместимости PlayStation 5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика