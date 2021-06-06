Многолетний нагар со сковороды удаляет легко: способ с солью и бумажными полотенцами

Посуда, в которой мы готовим любимую еду, быстро теряет свою белизну. Нагар непросто удалить, особенно если он скапливался на протяжении нескольких лет. Представляем вам небольшую хитрость, которая поможет полностью восстановить выгоревшие сковородки.

Этот способ чистки посуды показали на TikTok, он быстро разлетелся по сети. Видео, опубликованное на платформе, собрало миллионы просмотров. В нем утверждается, что можно избавиться от многолетней грязи, используя всего несколько простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в каждом кухонном шкафу.

Соль, сода и бумажные полотенца

Публикуя сообщение в группе, посвященной уборке, на Facebook, один из пользователей написал: “Я нашел лайфхак по очистке посуды от нагара, размещенный на TikTok. Попробовал его сегодня и с уверенностью могу сказать, что все кастрюли засияли от чистоты”.

Он поделился фотографиями посуды до и после мытья, показал свою сковороду, которая когда-то была коричневой с черным дном, но преобразилась, обретя блестящее серебристое дно.

Видео начинается с рассказа о том, что нужно посыпать дно сковороды солью, затем добавить пищевую соду и жидкость для мытья посуды, а затем смешать все вместе ингредиенты и начать легонько растирать их по загрязнившейся поверхности.

Многолетний нагар удаляется за 5 минут

Затем нужно накрыть посуду бумажными полотенцами, полить белым уксусом и оставить на пять минут.

Далее нужно лишь потереть многолетние пятна, которые невозможно было удалить никаким чистящим средством.

Если нагар застаревший, можно оставить на 10 минут или потереть один раз, а затем повторить.

Такой простой способ удаления нагара можно использовать на кастрюлях, сковородах, противнях. В видео утверждается, что на любую посуду он будет действовать одинаково эффективно.

Главное, не тереть с усердием, чтобы не поцарапать эмалированные кастрюли.