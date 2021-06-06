Американский самолет провел разведку у границ России
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Американский самолет P-8A «Посейдон» провел многочасовую разведку вблизи границ РФ на Черном море, сообщили западные авиационные ресурсы.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и в течение примерно трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма, информирует «Интерфакс».
Ранее Минобороны сообщило, что российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили у государственной границы страны 48 летательных аппаратов иностранных государств, в том числе 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов.
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