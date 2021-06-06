Ученые назвали разницу между течением коронавируса у женщин и мужчин

Мужчин чаще госпитализируют из-за коронавируса, также смертность от этого заболевания у них выше из-за сопутствующих заболеваний, к такому выводу пришли ученые, пишет Le Monde.

Исследователи утверждают, что мужчины чаще страдают от диабета или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, или болезней дыхательной системы, это увеличивает риски тяжелого течения коронавируса, пишет Рен ТВ.

Также ученые установили, что у перенесших болезнь в легкой форме пациенток через шесть месяцев после инфекции была более эффективная иммунная защита, чем у мужчин.

«Известно, что женщины, как правило, вырабатывают более надежный гуморальный и клеточный ответ, чем мужчины, независимо от того, сталкиваются ли они с другими инфекционными заболеваниями или вакцинацией. Побочная сторона этой более широкой реактивности заключается в том, что женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям», – рассказали ученые. Также эксперты предполагают, что разное течение болезни может быть связано с тем, что у женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин – только одна.

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