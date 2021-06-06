Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью»

Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать», сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Он вспомнил соответствующее высказывание писателя Олеся Гончара, считавшего юго-восток Украины злокачественным образованием, от которого необходимо избавиться.

«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», – сказал Кравчук в интервью украинскому Пятому каналу.

По мнению политика, если бы киевские власти ранее имели представление об этих проблемах, они выбрали бы другую тактику поведения. Однако Кравчук считает, что Донбасс необходим стране, его важно интегрировать путем создания свободной экономической зоны и инвестиций в развитие региона, а также изменить там языковую политику.

Кравчук добавил, что проблема Донбасса будет вынесена на референдум, и, если жители Украины предпочтут оставить регион «в этой борьбе», решение будет правильным. Однако дальнейшая ситуация с Донбассом будет зависеть от формулировки вопроса.

«Он не должен быть сформулирован в лоб: «Вы хотите этих людей или не хотите?» Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», – заключил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что на Украине не было эффективного президента. При этом он отметил, что таким может стать нынешний глава Украины Владимир Зеленский.