Доктор Маркус раскрыла секреты, улучшающие сексуальную жизнь

Доктор из США Бэт Шева Маркус раскрыла секреты, улучшающие сексуальную жизнь. Это не препараты с афродизиаком, как считают многие, а сбалансированный рацион и употребление суперфудов, которые человеку нравятся.

Медик объяснила, для того, чтобы почувствовать себя сексуальнее, необходимо добавлять в свой сбалансированный рацион фрукты и овощи, ягоды и цельнозерновой хлеб. Богатые клетчаткой продукты, к примеру, цельные злаки, бобовые и зелень поддержат уровень энергии, контролируя концентрацию сахара в крови, это поможет избавить человека от переедания, а соответственно поспособствует близости.

Растительная пища, богатая клетчаткой, витаминами, минералами и другими питательными веществами, идеально подойдёт для секс-позитивной диеты. К слову, на эректильную функцию хорошо влияет средиземноморский вид питания, богатый зеленью, цветными овощами и фруктами, а также цельными злаками, рыбой, постным мясом и здоровыми жирами, которые поддерживают кровяное давление и уровень холестерина в норме, что влияет на хорошую эрекцию. «Если кровь течёт свободно, то проще возбудиться и достичь оргазма», – заверяет сексолог.

Научно доказано, что мужчины, предпочитающие органическую пищу, реже жалуются на нарушение эрекции, а на женскую сексуальность обстоятельно влияет средиземноморская диета. В то же время Маркус подчёркивает, что для полового влечения и здоровой семейной жизни нет определённого магического продукта или добавки. Главное – хорошее настроение и уверенность в себе, а какие суперфуды в этом помогут, человек решает самостоятельно, поскольку не существует какой-то общей подходящей всем диеты, как и всего лишь одного способа занятия любовью.

Источник: inosmi.ru