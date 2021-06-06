Ольга Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького

Певица и ведущая Ольга Бузова пояснила фанатам, что стала артисткой МХАТа имени Горького. Когда-то будущая знаменитость хотела поступать в театральный, но родители не хотели, чтобы дочь связывала свою жизнь с культурной сферой.

Ольга Бузова продолжает развиваться как творческая личность. Теперь она не только поет и ведет различные программы, но и играет в театре. До последнего артистка не сообщала данную новость своей аудитории и родственникам. Она привыкла сначала делать, а только потом уже говорить.

Постановка, премьера которой состоится уже 11 июня, получила название «Чудесный грузин». Бузова плачет от счастья, поскольку ей довелось стоять на сцене лучшего театра России. Теперь каждый день она проводит время в МХАТ и общается с культовыми личностями.

Экс-ведущая «Дома-2» также поблагодарила худрука учреждения Эдуарада Боякова за предоставленную возможность проявить себя на сцене театра. К слову, у Бузовой уже есть небольшой опыт в данной сфере. Она играла в комедийном спектакле «Мужчина нарасхват» .

Источник: www.oreanda.ru