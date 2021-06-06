SpaceX вывела на орбиту Земли спутник связи SXM-8

Falcon 9 с полезным грузом взлетела со стартового комплекса №40. Ее первая ступень позже успешно совершила посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions (“Просто прочтите инструкцию”) в Атлантическом океане.

Американская компания уточнила, что данная ступень ракеты-носителя использовалась третий раз, два предыдущих она выводила на орбиту пилотируемый космический корабль Dragon 2 (в ноябре 2020 года и апреле 2021-го).

Спутник был развернут спустя почти 32 минуты после старта с космодрома.

SXM-8 предназначен для трансляции радиопрограмм радиостанции Sirius на территории США, Канады и стран Карибского бассейна, пишет ТАСС. Агентство отмечает, что с предыдущим спутником SXM-7, который успешно вывели на орбиту в декабре 2020 года, связь была утеряна.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

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