 

Политолог Эдвард Лукас: Лукашенко показал бесхребетность Запада

06.06.2021, 17:40, Разное
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Такое мнение выразил британский журналист, антироссийский пропагандист и старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. По его словам, задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который на гражданском самолете пересекал территорию Белоруссии, является выходкой, дерзкой даже для сверхдержав, вызвавшей бурную реакцию по всему миру. Однако этот фурор — неэффективный.

Одновременно с этим белорусский президент показал бесхребетность западных лидеров и запугал оппозицию в своей стране. Неспособность Запада справиться с ним демонстрирует большую проблему и наличие дилеммы, представшей перед лидерами демократических государств. По словам Лукаса, на сегодняшний день “щупальца” влияния диктаторов, по типу Александра Лукашенко, ощущаются и внутри Запада.

Безопасность и свобода пошатнулись, — заявил он.

По мнению политолога, десятилетия назад демократические страны имели больше возможностей справиться с этими проблемами, однако вместо этого они прекратили беспокоиться о своем престиже и могуществе. То есть Запад в какой-то момент перестал беспокоиться об угрозе авторитарных режимов в мире. А сейчас ему не хватает решительности, общности и, за редким исключением, сильных лидеров.

На данный момент, как отметил журналист, Александр Лукашенко понимает слабости западных стран лучше них самих. Он — президент, над которым можно смеяться, но «на самом деле Лукашенко – реальный, зловещий и… победный».



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