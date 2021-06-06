Что случится с кожей, если вместо дневного крема нанести на лицо ночной: эффект

Надо ли вообще тратить деньги на комплексный уход за кожей лица? Зачем покупать дневной и ночной крем в паре, если их составы почти идентичны?

Далее — об основной разнице между ними и о том, что происходит с кожей лица, когда на нее наносят ночной крем вместо дневного (и наоборот).

Дневной и ночной крем: что важнее

Говорить про то, какой крем важнее: дневной или ночной, бессмысленно. Несмотря на домыслы про почти одинаковый состав, которые то и дело распространяют неграмотные люди, разница в средствах все-таки есть, и она огромна. Более того, почти одинаковые составы встречаются только в дешевой косметике, в дорогих и качественных средствах разница в составе ощутима.

Давайте будем честны: составы ночных кремов обычно богаче, чем у дневных, но использовать их в течение суток точно нельзя.

Что такое дневной крем

Если говорить простым языком, дневной крем — это своего рода одежда для кожи лица. Его наносят для того, чтобы защитить нежную кожу от воздействия ветра, холодной или высокой температуры и вредных экологических факторов.

Дневной крем всегда имеет легкую, почти невесомую текстуру. Настолько легкую, что средство вполне можно наносить под макияж.

Хороший крем, предназначенный для использования в дневное время, всегда имеет в составе SPF. Такое средство — находка для использования в летний период. На деле его лучше наносить не только в жаркое время или в дни, когда на небе солнце. Крем с SPF нужен коже даже тогда, когда на улице -20 градусов, ведь солнце все равно активно.

В дневной косметике есть и увлажняющие компоненты, питающие кожу.

А для чего нужен ночной крем?

Ночной крем — это тоже защита, но уже немного другая. В отличие от дневного крема, основная задача ночного — питание кожи, ее защита и борьба с проблемами (вроде раздражений). Кроме всего прочего, ночной крем способен восстанавливать защитные силы кожи, растраченные в течение дня.

В ночной период мышцы лица максимально расслаблены, это позволяет компонентам ухаживающего средства проникнуть настолько глубоко в кожу, насколько это возможно. По этой причине производители средств обычно включают в состав ночных кремов самые ценные вещества (например, керамиды, минеральные соли, витамины, масла и самые разные биостимуляторы).

Хороший ночной крем почти не имеет отдушки — так производитель проявляет заботу о спокойствии сна клиента.

Что будет, если перепутать дневной и ночной крем

Дневной и ночной продукты обладают разными свойствами. Если средства перепутать или умышленно пользовать только одно в течение всего дня, можно усугубить кожные проблемы или приобрести новые.

Что же случится, если наносить дневной крем для лица на ночь? Во-первых, дело закончится тем, что наутро вы обнаружите на своем лице неприятную картину — отеки. Причина — в составе продукта, в котором содержится около 60-80 % воды (у каждого производителя по-разному).

Есть и другая, не менее неприятная проблема. В ночной период вашей коже точно не нужна защита от солнца, но в дневном креме она есть. Ее активность на коже в период отдыха препятствует процессам обновления, которые происходят в основном ночью. Неприятный эффект от длительного использования крема с SPF в ночное время будет заметен не сразу, а лет через пять, когда вы поймете, что кожа стала быстрее увядать.

А теперь несколько слов об использовании ночного крема днем. Несмотря на более питательный и богатый состав, ночное средство не выполняет основную функцию — защитную. В то время, когда лицо надо защитить от активности солнечных лучей, этого не происходит, отчего кожа начинает страдать.

Самое неприятное то, что в ночные кремы почти всегда включаются компоненты, способные распадаться под воздействием ультрафиолета (например, ретинол). Получается, нанося ночное средство днем, женщина просто выбрасывает его на ветер: кожа не получает ничего из того, для чего оно предназначено.