 

Первая российская умная бомба похитила деньги со счёта воинской части

06.06.2021, 20:37, Разное
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Испытания первой российской бомбы, оснащённой искусственным интеллектом, оставили без денежного содержания более пяти тысяч военнослужащих Серышевского гарнизона в Амурской области.

Три года назад, представляя проект «умной бомбы» ФАБИИ-1000, министр обороны говорил:

– Это тонна взрывчатки, оснащённая суперкомпьютером на базе отечественного процессора «Эльбрус» и системой управления, самостоятельно выбирающей способ поражения цели. Аналогов у этой системы нет.

2 июня начальник финчасти Серышевского гарнизона, где находится стратегический аэродром «Украинка», проверял остатки на счету и обнаружил, что вместо 120 миллионов рублей, предназначенных на зарплату военным, там одни нули. Полковник немедленно обратился в военную прокуратуру. Через сутки следователи вышли на след «умной бомбы».

30 мая на аэродроме «Украинка» готовились к испытаниям «ФАБИИ-1000». После того, как её подвесили к стратегическому бомбардировщику Ту-95, техник по вооружению перевёл переключатель «Взрыв-невзрыв» в боевое положение. Это активировало суперкомпьютер бомбы.

– В течение трёх лет в память «ФАБИИ-1000» вводили modus operandi российской армии. Туда заложили, в том числе, финансовые процедуры Минобороны, – рассказала военная прокуратура в своём пресс-релизе.

В момент активации искусственного интеллекта бомба подключилась к интернету, создала несколько фиктивных контрактов на юридическое обслуживание воинской части, оплатила их, затем провела деньги через цепочку оффшорных компаний на Кипре и в Панаме. Затем «ФАБИИ-1000» поразила заданную цель на полигоне и перестала существовать. Следы денег оборвались.

Уголовное дело о хищении зарплаты военных прекращено за уничтожением виновного.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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