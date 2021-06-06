 

В РФ предлагают ввести регулирование рынка видеоигр

06.06.2021, 17:10, Новости дня
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Одна из структур Роскомнадзора, ГРЧЦ, предлагает ввести на территории РФ систему регулирования рынка видеоигр. По мнению чиновников, необходимо принять новый закон, который касался бы не только игрового пространства, но и киберспорта, развивающегося быстрыми темпами в последнее время.

В частности. Представители Роскомнадзора хотят применить к данной сфере нормы «закона Яровой». Напомним, что речь идет о требовании хранить сообщения пользователей на серверах компаний, предоставляющих услуги в сети.

Речь идет о попытке ограничит различные киберугрозы, которые появляются в связи с ростом популярности общения в Интернете. Поскольку играми заняты миллионы людей, они начинают влиять на развитие личности и предоставляют возможность управления сообществами, что нельзя оставлять без контроля государства, отмечают специалисты.



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