В РФ предлагают ввести регулирование рынка видеоигр

Одна из структур Роскомнадзора, ГРЧЦ, предлагает ввести на территории РФ систему регулирования рынка видеоигр. По мнению чиновников, необходимо принять новый закон, который касался бы не только игрового пространства, но и киберспорта, развивающегося быстрыми темпами в последнее время.

В частности. Представители Роскомнадзора хотят применить к данной сфере нормы «закона Яровой». Напомним, что речь идет о требовании хранить сообщения пользователей на серверах компаний, предоставляющих услуги в сети.

Речь идет о попытке ограничит различные киберугрозы, которые появляются в связи с ростом популярности общения в Интернете. Поскольку играми заняты миллионы людей, они начинают влиять на развитие личности и предоставляют возможность управления сообществами, что нельзя оставлять без контроля государства, отмечают специалисты.