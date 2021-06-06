Звезда «Папиных дочек» объявила о разводе со Смольяниновым

Актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», сообщила о разводе с артистом Артуром Смольяниновым.

В интервью на YouTube-канале Fametime TV Мельникова рассказала, что у них с бывшим супругом не было кризиса в отношениях. Кроме того, по ее словам, карантин или работа также не стали причиной развода. Решение было обоюдным, отметила она.

«Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт», – сообщила актриса.

Мельникова также добавила, что после развода «больше не верит в любовь». По ее словам, рассматривать отношения она планирует только в рамках партнерства.

Пара поженилась в 2013 году, в браке родились двое сыновей – Артур и Марк.

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