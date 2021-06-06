 

В Москве на крыше электрички погиб зацепер

06.06.2021, 17:04, Новости дня
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На крыше электропоезда «Монино – Москва» было обнаружено тело молодого человека, следователи проводят проверку обстоятельств его смерти, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

«По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением «Монино – Москва» обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым «зацепингом», с признаками электротравмы», – сказала она, об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что началась доследственная проверка, а происшествие случилось на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Ранее стало известно, что скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, пришлось задержать на час из-за «искрения в токоприемнике», которое вызвал забравшийся на крышу поезда зацепер. 



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