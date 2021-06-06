Газпром решил переехать в Санкт-Петербург

Акционеры головной компании Газпрома (ПАО «Газпром») на годовом собрании рассмотрят вопрос об изменении устава компании.

Предлагается заменить место нахождения ПАО, которое сейчас в уставе прописано как Москва, на Санкт-Петербург. Собрание акционеров состоится 25 июня, передает ТАСС.

«Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург», – говорится в материалах к собранию акционеров.

Хотя официально Газпром по-прежнему зарегистрирован в Москве, большинство его подразделений уже располагаются в Санкт-Петербурге. Штаб-квартирой компании станет 462-метровый небоскреб «Лахта-центр».