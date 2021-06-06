 

Китайские учёные создали вакцину от COVID-19 в форме ингаляции

06.06.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Китае готовятся массово применять ингаляционную вакцину от COVID-19. Учёные объяснили, что новый препарат нужно будет просто вдохнуть.
Вакцинирование без инъекций пока не прошло ряд клинических исследований, однако китайскую разработку уже представили на форуме инноваций в Шанхае дистанционно из Уханя, города, где собственно и стартовала коронавирусная пандемия. Ведущие авторы проекта объясняют, что вакцина, которую человек вдохнёт через ингалятор, способна сформировать иммунитет слизистых оболочек, а в сочетании с выработкой антител и клеточным иммунитетом это позволит существенно защитить организм от инфекции SARS-CoV-2.

Китайские исследователи уверены, что ингаляционная вакцина эффективнее препаратов, вводимых с помощью инъекций. Главная её особенность – это предотвращение роста патогена в носу, откуда он может распространиться на остальные части тела и других людей. Создатели вакцины-ингалятора уверены, что в процессе её ввода сработают редчайшие особенности лёгких, носа и горла, выстланные слизистой оболочкой, что станет лучшей защитой более глубоких областей лёгких от респираторных вирусов.

Интраназальная вакцина, по словам разработчиков, обладает рядом преимуществ. Во-первых, для неё не нужны иглы, которых боятся многие пациенты, а во-вторых, могут также не потребоваться хранение и транспортировка при низких температурах.

К слову, в Бразилии, где эпидситуация с ковидом, мягко говоря, непростая, официально признали российскую вакцину, а в Марокко с завтрашнего дня запустят пропуск вакцинации, что позволит беспрепятственно передвигаться не только по территории Северной Африки, но и путешествовать за границу. Кстати, Бразилия стала уже 67 по счёту страной, где прошёл регистрацию «Спутник V».

Отечественный инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что нужно сделать, чтобы понять, есть ли эффект после прививки от SARS-CoV-2. Для этого необходимо сдать кровь на антитела IgG к S-белку через 21 день после вакцинации.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мнение: Не понимаю тех, кто не любит Новый год и ещё другим праздник портит.

06.10 / Санкции, нефть и роботы

08.09 / Скандалы: В защиту защитников

26.01 / В Счетной палате опасаются дефицита и резкого подорожания продуктов в России

25.12 / Евгений Петросян должен налоговой 418 000 рублей из-за Елены Степаненко

25.06 / Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40, и Ксения Собчак с Ольгой Бузовой не на первом месте

24.10 / Тот свет в окошке

12.05 / В Карелии с рельсов сошел поезд

08.10 / Наташа Королева призналась, что увела Игоря Николаева из семьи

25.12 / Мурад и Наталья Османн впервые стали родителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика