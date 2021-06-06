Китайские учёные создали вакцину от COVID-19 в форме ингаляции

В Китае готовятся массово применять ингаляционную вакцину от COVID-19. Учёные объяснили, что новый препарат нужно будет просто вдохнуть.

Вакцинирование без инъекций пока не прошло ряд клинических исследований, однако китайскую разработку уже представили на форуме инноваций в Шанхае дистанционно из Уханя, города, где собственно и стартовала коронавирусная пандемия. Ведущие авторы проекта объясняют, что вакцина, которую человек вдохнёт через ингалятор, способна сформировать иммунитет слизистых оболочек, а в сочетании с выработкой антител и клеточным иммунитетом это позволит существенно защитить организм от инфекции SARS-CoV-2.

Китайские исследователи уверены, что ингаляционная вакцина эффективнее препаратов, вводимых с помощью инъекций. Главная её особенность – это предотвращение роста патогена в носу, откуда он может распространиться на остальные части тела и других людей. Создатели вакцины-ингалятора уверены, что в процессе её ввода сработают редчайшие особенности лёгких, носа и горла, выстланные слизистой оболочкой, что станет лучшей защитой более глубоких областей лёгких от респираторных вирусов.

Интраназальная вакцина, по словам разработчиков, обладает рядом преимуществ. Во-первых, для неё не нужны иглы, которых боятся многие пациенты, а во-вторых, могут также не потребоваться хранение и транспортировка при низких температурах.

К слову, в Бразилии, где эпидситуация с ковидом, мягко говоря, непростая, официально признали российскую вакцину, а в Марокко с завтрашнего дня запустят пропуск вакцинации, что позволит беспрепятственно передвигаться не только по территории Северной Африки, но и путешествовать за границу. Кстати, Бразилия стала уже 67 по счёту страной, где прошёл регистрацию «Спутник V».

Отечественный инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что нужно сделать, чтобы понять, есть ли эффект после прививки от SARS-CoV-2. Для этого необходимо сдать кровь на антитела IgG к S-белку через 21 день после вакцинации.

Источник: smotrim.ru