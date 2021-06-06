«Я всегда начинаю макияж с хорошей очистки!» Визажист Кендалл Дженнер раскрывает секрет идеальных бровей супермодели

Если вы застали моду на тонкие брови в конце 1990-х и начале 2000-х годов, скорее всего, вы испробовали на себе несколько нежелательных трюков по их удалению, чтобы быть в тренде. Возможно, вы слишком усердствовали в те годы, и теперь ваши брови стали тонкими и имеют пробелы. Возможно, вам приходится теперь тратить время на то, чтобы каждый день заполнять их с помощью косметических средств. Мода на ту или иную форму бровей приходит и уходит, поэтому лучше особо не увлекаться выщипыванием.

Исправляем ошибки

Чтобы исправить прошлые ошибки, нужно очень постараться. Многие девушки и женщины хотят иметь более густые брови, особенно когда вокруг столько знаменитостей с идеальной внешностью.

У модели Кендалл Дженнер свой собственный неповторимый образ. Ее стилисты хорошо потрудились, и теперь ее брови просто идеальные.

Визажист Мэри Филипс, которая помимо Кендалл Дженнер работает и с другими знаменитостями, включая Хейли Бибер и Приянку Чопру, поделилась своими лучшими советами, и они, на удивление, выполнимы почти для всех.

Удивительно простой трюк для создания прекрасных бровей

Визажист Мэри Филипс рассказала, что брови – это основа великолепного макияжа, который она создает для Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Приянки Чопры.

«Я всегда начинаю макияж с хорошей очистки. Я использую свои пальцы, чтобы приподнять волоски вверх. Затем беру пинцет, чтобы выщипать лишние, те, что выходят за пределы естественной линии бровей. Я всегда говорю своим клиенткам: “Если вы не уверены в удалении волос, лучше вообще не делайте этого”», – рассказала Мэри.

Идеально прокрашенные ресницы

Филипс отмечает, что она также следит за тем, чтобы ресницы были прокрашены идеально. Это важно для завершения образа.

«Я также всегда выделяю ресницы, потому что это не менее важная часть образа. Я использую накладные ресницы индивидуальной формы, применяя специальный инструмент для этого. Затем я беру щипцы, которые помогают придать ресницам дополнительный изгиб», – рассказала Филипс.

Цветные акценты

Чтобы создать идеальную оправу для глаз, Мэри Филипс любит добавлять небольшие цветные пятна на линии ресниц, что другим тоже может быть интересно попробовать.

Все, что нужно для идеального образа – это хорошая пара пинцетов, бигуди для завивки ресниц и отличная тушь для них.

Таким образом, вы вполне можете попробовать все эти трюки, которые предлагает Филипс, дома самостоятельно. И как видите, секреты идеальной внешности у моделей не так сложны, как кажутся на первый взгляд.