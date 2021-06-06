 

В некоторых регионах РФ появится возможность платить за товары лицом

06.06.2021, 16:12, Новости дня
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Система оплаты при помощи изображения своего лица уже работает в Китае. На территории РФ же она пока существует в виде тестового проекта. Однако вскоре такая услуга будет доступна для многих граждан.

Все, что необходимо сделать, – это настроит функцию «оплаты лицом» в приложении OVISION. Затем привязать банковскую карту к своему аккаунту.

В дальнейшем нужно будет всего лишь проходить сканирование своего портрета во время оплаты выбранных товаров, билетов на поезда, различных услуг в тех точках, которые также подключились в данной системе. Однако эксперты также предупреждают и о надвигающейся проблеме. Дело в том, что люди опубликовали свои портреты в социальных сетях, а хакеры еще три года назад нашли первую лазейку в системе идентификации при помощи портретного изображения.



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