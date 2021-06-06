Создан робот, способный двигаться по потолку

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06.06.2021, 16:12, Новости дня
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Уникальную разработку представили американские ученые, пытавшиеся максимально усовершенствовать мобильные качества робота. Они создали машину, которая способна не только преодолевать любые препятствия, но даже передвигаться по потолку, как это делает муха.

При этом используется особое устройство в виде гибкого диска. Он может повторять рельеф любой поверхности и плотно прилегать к ней. В результате остается прослойка воздуха толщиной не более миллиметра.

Диск постоянно вибрирует, создавая искусственный вакуум. Он-то и удерживает робота, которому не трудно передвигаться даже по потолку. Специалисты уточняют, что здесь не нужны присоски и достаточно мощные компрессоры, создающие вакуум. Все намного проще и практичнее.



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