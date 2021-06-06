Ученые нашли следы массового вымирания акул 19 млн лет назад

Американские ученые-палеонтоголи обнаружили доказательства того, что 19 миллионов лет назад на Земле произошло массовое вымирание акул.

Как сообщают источники, открытие удалось сделать в процессе реализации проекта по глубоководному бурению. По мнению специалистов, в тот момент произошла катастрофа глобального масштаба, в результате которой в Мировом океане смогла выжить только каждая десятая акула.

Исследования также показали, что условия 19 млн лет назад были сходны с нынешними. А это означает, что акулам снова грозит серьезная опасность. Подробнее с выводами палеонтологов можно ознакомиться в статье, опубликованной на страницах научного журнала Science. Доказательства выглядят очень убедительными, отмечают эксперты.