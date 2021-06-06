 

В ЮНЕСКО оценили вклад русского языка в развитие культуры и науки

06.06.2021, 16:06, Новости дня
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Русский язык внес большой вклад в развитие мировой культуры, науки, образования, коммуникации и в другие сферы жизни общества, сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле по случаю Международного дня русского языка.

По ее словам, в эту дату мир празднует день языка, на котором творили многие выдающиеся люди, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин, который родился 6 июня.

Русский остается языком богатейшей культуры, а также колыбелью великой литературы, добавила Азуле, передает Рен ТВ. 

Она подчеркнула, что благодаря русскому языку мировым достоянием стало разнообразие различных точек зрения и взглядов, что «в результате обогатило все человечество». 

Первые слова в космосе прозвучали именно на русском языке, напомнила Азуле. «В год 60-летия полета Юрия Гагарина следует также вспомнить о том, что первые слова, произнесенные человеком в космосе, прозвучали именно на русском языке», – сказала она. 

В настоящее время русский язык занимает четвертое место среди чаще всего переводимых.

Ранее результаты исследований книжного сервиса «ЛитРес» показали, что самыми любимыми поэтами россияне назвали Сергея Есенина, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. 



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