В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинского спецназа

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведывательного подразделения Сил спецопераций.

«По полученным нами данным, в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение Сил спецопераций из состава восьмого полка спецназначения», – сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Об этом информирует РИА «Новости».

Он также уточнил, что Народная милиция зафиксировала нахождение указанного полка в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка, он находится у линии соприкосновения.

«Напомню, что восьмой полк спецназа ВСУ неоднократно привлекался к проведению диверсионно-разведывательных действий против нашей республики, однако все эти попытки всегда заканчивались провалом», – сказал Филипоненко.

Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.