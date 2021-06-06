 

Сборная Украины по футболу выступит на ЧЕ-2020 в форме с силуэтом Крыма

06.06.2021, 16:06, Новости дня
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На Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

Форму презентовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своем Facebook. На экипировке изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, а также территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Украина будет выступать на Евро в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами, селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна», – написал Павелко.

В среду был назван состав сборной РФ на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.



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