 

России могут построить первый частный космодром в Ростовской области

06.06.2021, 16:04, Разное
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На территории Российской Федерации может появиться первый частный космодром. Объект для запуска ракет в космос предположительно, построят в Ростовской области.
Частные космодромы вскоре могут появиться не только в США, но и в Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщений компании Success Rockets, в планах которой вывести сферу полетов за пределу сугубо государственного финансирования. Сейчас ее специалисты ведут переговоры с регионами страны. Всего в перечне возможных зон, подходящих для возведения космодрома, на данный момент пять регионов. С их администрациями эксперты Success Rockets ведут предварительные переговоры. Как сообщают СМИ, наибольшие шансы на первенство в индустрии частной космонавтики у Ростовской области.

Основателем компании, которая занимается многообещающим проектом, является Олег Мансуров. Success Rockets будет не только генерировать, но и передавать и анализировать огромные массивы информации, полученной благодаря космической инфраструктуре. Специально для этих целей уже построены три платформы для производства малогабаритных, не более нескольких сотен килограммов, космических аппаратов. Также в разработке бренда насчитываются собственные твёрдотопливные ракеты-носители сверхлёгкого класса и спутниковые платформы трёх модификаций.

Их дополняют космические буксиры для применения на низких околоземных орбитах и в межпланетных миссиях. Последними достижениями компании являются группировки спутников для передачи данных и искусственный интеллект, позволяющий сверхэффективно обрабатывать космическую информацию в любом ее виде. Уже сейчас «Успешные ракеты» начали практическую реализацию проектов, запустив в апреле текущего года дебютный прототип ракеты. После проверки всех бортовых систем новый старт очередного аппарата запланирован на конец лета.

Источник: www.donnews.ru



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