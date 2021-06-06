 

Появились изображения смартфон среднего уровня Vivo Y73 с тройной камерой

06.06.2021, 16:04, Разное
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В Сети появился первый официальный тизер очередной новинки от китайского бренда Vivo. Y73 принадлежит к смартфонам среднего уровня, он получил тройную камеру и ряд других актуальных технических характеристик.
Китайский бренд Vivo известен своими высокотехнологичными гаджетами, которые неизменно пользуются популярностью благодаря удачному совмещению цены и качества. Новый смартфон, который вскоре появится на полках магазинов по всему миру, уже сейчас продемонстрировали на официальных тизерах. Y73 принадлежит к среднему уровню аппаратов, однако на его «борту» есть тройная камера. Главный ее объектив получил разрешение в 64 миллионов пикселей, который дополняют два сенсора по 2 мегапикселя. При этом они заключены в прямоугольный блок с закругленными углами и пирамидоподобным ориентированием сенсоров, внизу под которым расположена вспышка. Фронтальный же датчик здесь 16-мегапиксельный, однако, точной информации о его размещении пока нет.

Мощность и быстродействие Vivo Y73 обеспечивает однокристальная платформа Helio G90 от марки Mediatek. Его восемь ядер получили тактовую частоту до 2,05 ГГц, а за высокий уровень изображений отвечает графический ускоритель ARM Mali-G76 3EEMC4. Однако при всех достоинствах процессора, он не получил поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения.

Модуль оперативной памяти в смартфоне Vivo Y73 имеет объем в 8 гигабайт, а хранить любого рода контент можно на флэш-накопителе размером в 128 гигабайт. Высокая автономность аппарата гарантируется за счет аккумулятора емкостью 4 тысячи мА•ч, при этом батарея поддерживает 33-ваттную подзарядку. Одиннадцатое поколение операционной системы Android в девайсе расширено фирменным интерфейсом FuntouchOS 11.1. Все остальные подробности смартфона будут известны позже, ближе к старту продаж.

Источник: itzine.ru



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