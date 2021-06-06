 

Эрдоган сказал Зеленскому, что Путин шантажировал его из-за поддержки Украины

06.06.2021, 16:02, Новости дня
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Разговор произошел в апреле во время визита Зеленского в Турцию.

Издание отметило, что продажа дронов Украине возмутила Москву. В РФ считают, что Bayraktar позволят Украине сдерживать российскую агрессию и помогут в принятии ответных мер в случае вторжения РФ.

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar для применения в Черном и Азовском морях. Об этом 12 мая сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Контекст:

Визит Зеленского в середине апреля 2021 года в Турцию состоялся на фоне эскалации ситуации на Донбассе и стягивания российских войск возле границы Украины.

Накануне визита Зеленского Эрдоган созвонился с Путиным. Как подчеркнули в Кремле, Путин изложил Эрдогану “российские подходы” к разрешению конфликта на востоке Украины.

Вскоре после визита в Турцию Зеленского Россия до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за эпидемии COVID-19. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию. На период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали более чем 500 тыс. россиян.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение об ограничении авиасообщения с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости в этой стране.

В МИД Турции 14 апреля подтвердили, что в решении России ограничить авиасообщение с Турцией нет политической подоплеки, а вопрос о прекращении полетов “находится чисто в плоскости здравоохранения”.

15 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в конфликте Украины и РФ Турция “не принимает чью-либо сторону”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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