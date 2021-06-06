Фельдман: “Металлист” – народный стадион, а не частная собственность Терехова

В то же время, как заявил Фельдман, клубу могут запретить играть на стадионе “Металлист”.

По словам политика, важно, чтобы команда не столкнулась с “кулуарными харьковскими играми, организованными “вызовами” и интригами тех, кто пытается “приватизировать” футбол в Харькове”.

“Футбол – это народная игра, а “Металлист 1925″– это, по сути, народная команда. И стадион “Металлист” – тоже народный. Это не частная собственность ни [бизнесмена] Александра Ярославского, ни [секретаря Харьковского горсовета] Игоря Терехова, который решил активно “разыграть” футбольную карту в своей избирательной кампании. Сегодня многие говорят, что в их ближайших планах при “усилении с фланга” Офиса президента “организация” запрета на игры “Металлиста 1925” на стадионе “Металлист”. Полным ходом запущены процедуры передачи стадиона в городскую коммунальную собственность, выделение бюджетных средств на реконструкция и так далее”, – написал нардеп.

Фельдман отметил, что городская коммунальная собственность – это не личная собственность секретаря горсовета, и “выделение многомиллионных бюджетных средств “на футбол” может показаться сомнительным для большинства харьковчан, попадающих в городские больницы с коронавирусом и вынужденных лечиться за свой счет”.

“Не пущать и не давать” – уже ни один год реальность для нашего экопарка [“Фельдман Екопарк”], который посещают около 2 млн человек в год. Городские автобусные маршруты в парк по-прежнему под запретом. Детские школьные экскурсии – “крайне нежелательны”. Отговорки, уловки, спекуляции, “зеленый свет” – одним и полоса препятствий – для других. Очень надеюсь, что этой полосы препятствий удастся избежать “Металлисту 1925”. Пусть в Харькове будет не одна, а несколько команд, играющих в высшей лиге. Больше команд – больше побед, больше детей, которые занимаются футболом. Харьков может стать футбольной столицей Украины. И пусть дерби будет на поле, а не в кулуарах. Пусть будет честная игра, а не харьковские “бои без правил”, – заявил он.

https://www.facebook.com/pochta.feldman/posts/6212378422109426

Контекст:

Харьковский футбольный клуб “Металлист 1925” выиграл 5 июня у “Кременя” из Кременчуга и вышел в украинскую Премьер-лигу.

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