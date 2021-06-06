 

В Полтавской области девочка получила тяжелую электротравму во время рыбалки – ГСЧС

06.06.2021, 16:02, Новости дня
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“В реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг с диагнозом поражение электрическим током, ожоги обеих ладоней и левой голени госпитализирована гражданка 2013 года рождения. Электротравму получила в результате неосторожного забрасывания рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья пострадавшей – тяжелое.

Через центр Глобино протекает река Омельник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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