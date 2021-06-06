Работодатели получат право снижать зарплату курящим сотрудникам

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс, инициированные временной межведомственной комиссией, состоящей из представителей Минтруда и Минздрава.

По словам авторов законопроекта, необходимы решительные меры для защиты здоровья рабочих и работодателей.

Для борьбы с курильщиками в Минтруда предложили применять против них штрафные санкции. Так, с 1 июля работодатели получат право уменьшать курящим сотрудникам оклады, лишать их премий и заставлять работать внеурочно без дополнительной оплаты.

– Регулярное ужесточение антитабачного законодательства не привело к уменьшению спроса на сигареты и улучшению здоровья граждан. При этом, хочется напомнить, что курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но отрицательно воздействует на окружающих. Это в том числе сказывается и на производительности труда. Какая работа, когда все на перекуре? В то же время установить тотальный контроль за всеми работниками мы не можем, требуется слишком большой штат в структуре МВД, поэтому мы решили предоставить больше полномочий работодателю. Он больше всех заинтересован, чтобы его сотрудники не били баклуши и не курили. А получив полномочия лишать зарплаты, работодатель будет иметь эффективный рычаг воздействия, а сами рабочие будут мотивированы вести здоровый образ жизни, – отметил министр труда Антон Котяков.

Минздрав подготовил дополнительный законопроект, направленный на борьбу с курением в общественных местах. Согласно тексту документа, неравнодушным гражданам предоставят право тушить сигареты курильщиков без предупреждения.

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