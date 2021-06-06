 

Работодатели получат право снижать зарплату курящим сотрудникам

06.06.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс, инициированные временной межведомственной комиссией, состоящей из представителей Минтруда и Минздрава.

По словам авторов законопроекта, необходимы решительные меры для защиты здоровья рабочих и работодателей.

Для борьбы с курильщиками в Минтруда предложили применять против них штрафные санкции. Так, с 1 июля работодатели получат право уменьшать курящим сотрудникам оклады, лишать их премий и заставлять работать внеурочно без дополнительной оплаты.

Работодатели получат право снижать зарплату курящим сотрудникам– Регулярное ужесточение антитабачного законодательства не привело к уменьшению спроса на сигареты и улучшению здоровья граждан. При этом, хочется напомнить, что курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но отрицательно воздействует на окружающих. Это в том числе сказывается и на производительности труда. Какая работа, когда все на перекуре? В то же время установить тотальный контроль за всеми работниками мы не можем, требуется слишком большой штат в структуре МВД, поэтому мы решили предоставить больше полномочий работодателю. Он больше всех заинтересован, чтобы его сотрудники не били баклуши и не курили. А получив полномочия лишать зарплаты, работодатель будет иметь эффективный рычаг воздействия, а сами рабочие будут мотивированы вести здоровый образ жизни, – отметил министр труда Антон Котяков.

Минздрав подготовил дополнительный законопроект, направленный на борьбу с курением в общественных местах. Согласно тексту документа, неравнодушным гражданам предоставят право тушить сигареты курильщиков без предупреждения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Ученые заявили, что мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного

26.12 / Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

21.12 / Малышева перечислила вызывающие бессонницу продукты

19.02 / Родному внуку Платону родители Жанны Фриске хотят продать долю в ее квартире

05.10 / Политолог предсказал поведение России из-за протестов в Бишкеке

19.04 / NetEase: Вездеходы «Руслан» дают России превосходство в арктической зоне

09.08 / Александр Лукашенко объявил о досрочной победе на президентских выборах и прекращении голосования

22.04 / Ирина Шейк опубликовала свое первое за четыре года фото с дочерью

05.07 / Коронавирус сломал карьеру немецкого миллиардера, который дружил с Путиным и вел бизнес в России

27.07 / А вы знали про эти свойства мелатонина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика