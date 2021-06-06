 

Стремление Китая конкурировать с Starlink для будущего орбитального интернета

06.06.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страна вкладывает большие средства в создание собственных группировок спутников на низкой околоземной орбите.

Был волна компаний за последние несколько лет надеется предложить широкополосный доступ в Интернет с тысяч спутников на низкой околоземной орбите (НОО), обеспечивая покрытие большей части земной поверхности.

Это не первый раз, когда мы наблюдаем ажиотаж в этой категории. Компании и люди, о которых вы слышали — Билл Гейтс и Motorola, и многие другие — вложили миллиарды долларов в эту бизнес-модель два десятилетия назад в приключение, которое закончилось многими банкротствами и очень немногими людьми, подключенными к Интернету из низовий земли. орбита. Тем не менее, через 20 лет мы стали свидетелями того, как миллиардеры от Илона Маска до Джеффа Безоса и организации от SoftBank до Соединенного Королевства инвестируют миллиарды в широкополосную связь из космоса во время золотой лихорадки, которая началась примерно в 2015 году и только усилилась с начала 2020 года.

В тот же период мы стали свидетелями параллельного роста космического потенциала Китая. В тандеме с ускоренным развертыванием SpaceXс Starlink созвездие в 2020 году, Китай быстро отреагировал с точки зрения политики, финансирования и технологий, включая, в первую очередь, создание «китайского ответа на Starlink», А именно компания-оператор созвездия China SatNet и связанное с ней созвездие GuoWang (国 网, или National Net (работа)).

Хотя SatNet и GuoWang все еще находятся на ранней стадии разработки, они, вероятно, будут конкурировать на определенных рынках с Starlink и другие, одновременно выполняя то, что может быть аналогичной стратегической целью с точки зрения правительства. При значительной поддержке субъектов очень высокого уровня мы, вероятно, увидим развертывание «красной звезды» (ссылка) на Китай (и остальной мир) в ближайшие несколько лет.

Быстрый рост Starlink

Планы созвездия Китая на НОО нельзя понять в вакууме. Как и во многих других сферах инвестиций в высокие технологии, действия Китая здесь частично являются реакцией на события на Западе. Ускорение и расширение западных созвездий на НОО в последние годы — в первую очередь Starlink — ускорило реализацию собственных планов Китая.

Источник: Кolibri.Рress



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Скандалы: Взлеты и падения Владимира Потанина

23.05 / И пусть повезет гренадеру

15.04 / Что произошло за день 14 апреля

25.05 / Экран бытовой техники и не только: какие вещи в доме нельзя мыть уксусом

01.09 / В Подмосковье потушили пожар на складе

19.10 / Мнение: Протесты в Сантьяго. 19.10.2020

09.12 / Актриса Ирина Пегова пожаловалась на трудности похудения

02.10 / Мнение: Крымские будни

25.09 / В России запустился просветительский проект «Прививка от рака»

09.07 / ВОЗ не телега? – Басня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика