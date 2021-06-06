Стремление Китая конкурировать с Starlink для будущего орбитального интернета

Страна вкладывает большие средства в создание собственных группировок спутников на низкой околоземной орбите.

Был волна компаний за последние несколько лет надеется предложить широкополосный доступ в Интернет с тысяч спутников на низкой околоземной орбите (НОО), обеспечивая покрытие большей части земной поверхности.

Это не первый раз, когда мы наблюдаем ажиотаж в этой категории. Компании и люди, о которых вы слышали — Билл Гейтс и Motorola, и многие другие — вложили миллиарды долларов в эту бизнес-модель два десятилетия назад в приключение, которое закончилось многими банкротствами и очень немногими людьми, подключенными к Интернету из низовий земли. орбита. Тем не менее, через 20 лет мы стали свидетелями того, как миллиардеры от Илона Маска до Джеффа Безоса и организации от SoftBank до Соединенного Королевства инвестируют миллиарды в широкополосную связь из космоса во время золотой лихорадки, которая началась примерно в 2015 году и только усилилась с начала 2020 года.

В тот же период мы стали свидетелями параллельного роста космического потенциала Китая. В тандеме с ускоренным развертыванием SpaceXс Starlink созвездие в 2020 году, Китай быстро отреагировал с точки зрения политики, финансирования и технологий, включая, в первую очередь, создание «китайского ответа на Starlink», А именно компания-оператор созвездия China SatNet и связанное с ней созвездие GuoWang (国 网, или National Net (работа)).

Хотя SatNet и GuoWang все еще находятся на ранней стадии разработки, они, вероятно, будут конкурировать на определенных рынках с Starlink и другие, одновременно выполняя то, что может быть аналогичной стратегической целью с точки зрения правительства. При значительной поддержке субъектов очень высокого уровня мы, вероятно, увидим развертывание «красной звезды» (ссылка) на Китай (и остальной мир) в ближайшие несколько лет.

Быстрый рост Starlink

Планы созвездия Китая на НОО нельзя понять в вакууме. Как и во многих других сферах инвестиций в высокие технологии, действия Китая здесь частично являются реакцией на события на Западе. Ускорение и расширение западных созвездий на НОО в последние годы — в первую очередь Starlink — ускорило реализацию собственных планов Китая.

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