10 лучших фильмов с Анджелиной Джоли — расхитительницей гробниц и похитительницей сердец

Анджелина Джоли — американская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Премии Гильдии киноактёров США». Однако куда более громкими титулами награждает её мировая общественность. На протяжении многих лет Джоли является самой желанной, самой сексуальной, самой прекрасной женщиной планеты, и этот список каждый может дополнить сам. Она успевает буквально всё. Анджелина не только актриса и режиссёр, но и многодетная мать, а также посол доброй воли ООН.

Красоту и талант американской кинодивы можно оценить, посмотрев киноленты из списка топ-10, куда вошли лучшие фильмы с участием Анджелины Джоли в главной роли.

1. Малефисента (2014)

Когда-то фея Малефисента жила в мире волшебных существ и искренних чувств. Однажды она полюбила, но была предана мужчиной, который забрал не только её крылья, но и веру в прекрасное. Затаилась она в своём королевстве, выжидая удобного момента для мести. И он наступил. У человека, лишившего её иллюзий, родилась дочка, принцесса Аврора. Обиженная женщина решает наложить на малышку проклятие: в шестнадцать лет та уколет палец о веретено и заснёт навеки. Чтобы уберечь девочку, король отдаёт её на попечение трёх фей и отправляет в лесную глушь. Малефисента узнаёт о месте, где прячут Аврору, и решает наведаться туда. Наблюдая за малышкой, главная героиня сама того не замечая, привязывается к ней. Какое-то новое нежное и трепетное чувство начиняет зарождаться в её, казалось бы, навсегда очерствевшем сердце.

2. Подмена (2008)

В пригороде Лос-Анджелеса живёт семья. В ней всего два человека: мать и малолетний сын. Она занята рутинной работой телефонистки, а ребёнок каждый день с нетерпением ждет её возвращения. Однажды происходит страшное: мальчик пропадает. Кристин обращается в полицию, но та не торопится с поиском. Лишь вмешательство пастора Бриглеба, во всеуслышание обвинившего полицию Города Ангелов в некомпетентности, заставляет детективов засучить рукава и взяться за дело. Мальчика находят, и полиция подключает репортёров и публику, чтобы момент воссоединения семьи был оценён общественностью, и репутация департамента была спасена. Кажется, ситуация разрешилась, и все счастливы, если бы не одно но: Кристин убеждена, что перед ней абсолютно чужой ребёнок.

3. Мистер и миссис Смит (2005)

Он — чертовски привлекателен, она — чертовски привлекательна. Однажды их пути должны были пересечься. Так и случилось. Теперь они обычная семейная пара, мистер и миссис Смит, которая погрязла в рутине будней. Единственная отрада для каждого — это любимая профессия. Оба они — наёмные убийцы, правда, об этой стороне жизни они друг другу не сообщали. Но вскоре супругам выдадут заказ на одного и того же человека, и всё тайное станет явным. Самое время добавить огонька в отношения. Все вокруг будет полыхать и взрываться, а чувства крепнуть и развиваться. Вскоре парочка решит окончательно воссоединиться и устроить веселье на всю катушку, а значит всем нанимателям и злопыхателям не поздоровится.

4. Александр (2004)

Александр Македонский стал царём в 20 лет. Своё детство и юность он провёл меж двух огней. Его родители, Филипп II и Олимпиада, не ладили между собой. Отец, желая всячески досадить супруге, обращался с сыном как со слабаком, мать же считала своё единственное чадо подобным богу и старалась внушить ему, что он будущий царь и властитель всего мира. Гонимый собственными мечтами, а может быть призывами матери, отправляется Александр в долгое путешествие. Покоряются ему огромные территории и народы, прекрасные девы и юноши жаждут его внимания, а армия всё чаще выражает желание вернуться в Македонию, чтобы насладиться полученными в походе дарами. Однако мечта ведёт полководца только вперёд.

5. Забирая жизни (2004)

Специальному агенту ФБР Иллиане Скотт поручают раскрыть убийство. Женщине удаётся проследить взаимосвязь этого дела с рядом подобных преступлений, которые происходили на протяжении нескольких лет. Начал вырисовываться почерк серийного убийцы. Он забирал жизнь человека в прямом и переносном смысле. Преступник впоследствии пользовался квартирами и деньгами своих жертв. Обнаружен очередной труп неизвестного. На этот раз детективам немного повезло. У данного преступления есть свидетель. Некий Джеймс Коста в деталях описывает произошедшее на его глазах. Сопоставив ряд фактов, Иллиана убеждается, что именно Коста станет следующей целью маньяка, а значит можно установить слежку и организовать засаду.

6. Джиа (1998)

Юная Джиа работает в закусочной отца, но это далеко не предел её мечтаний. И вот с парой долларов и пачкой фотографий в кармане она отправляется покорять Нью-Йорк. Что может ждать молодую привлекательную девушку в мегаполисе, где таких как она тысячи? Как оказалось, слава, большие деньги и оглушительный успех. Её неистовый нрав и яркая внешность привлекают внимание людей из мира моды. Болезненная увлечённость девушкой Линдой и непростые отношения с матерью, тысячи фотовспышек и глаз, направленных на неё, не дают Джии возможности расслабиться и немного притормозить. Спасение она находит в наркотиках. Финал вполне предсказуем.

7. Превратности любви (1998)

Супружеская пара вместе уже 40 лет. Самое время повторить клятву верности, а заодно и припомнить друг другу увлечения дней давно минувших. Женщина в поисках идеального мужчины, и почему-то искренне верится, что именно сегодня она его найдёт. Девушка и юноша, беззаботные и дерзкие, кочуют из бара в бар в надежде на удивительную встречу со второй половинкой. Муж и жена, которая ходит налево, но что-то удерживает их вместе, а значит есть шанс сохранить отношения. Кто все эти люди? Те, чьи судьбы переплетутся в причудливый узор под названием жизнь.

8. Угнать за 60 секунд (2000)

Кип Рэйнс влип по полной. Он взялся за угон автомобилей для местного мафиози, но с заданием не справился. Однако парню крупно повезло: у него есть старший брат Рэндолл, который ради спасения родственника и небольшой бонусной суммы в двести тысяч решил довести авантюру до ума. Для начала он соберёт команду единомышленников, ведь задачка и правда непростая: нужно угнать полсотни авто за ночь. Блестяще претворив практически весь план в действие, главный герой завозился и чуть припозднился с доставкой пятидесятой машины. Однако этого оказалось достаточно, чтобы неуступчивый мафиози вынес приговор «казнить, нельзя помиловать».

9. Прерванная жизнь (1999)

Сюзанне восемнадцать. Время взросления, нестандартных решений и необъяснимых желаний. Героиня выбрала самый радикальный вариант — суицид. К счастью, девушку спасли и отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там она знакомится с обитательницами и персоналом заведения. Самое сильное впечатление на неё производит пациентка Лиса. Бунтарка по характеру, она держит в тонусе всю клинику и периодически покидает её пределы, естественно, самовольно. Решилась пуститься в бега со своей новой знакомой и Сюзанна. Побег позволит героине разобраться в себе, принять важное решение и вернуться к своей мечте: стать писателем.

10. Власть страха (1999)

Патрульный полицейский Амелия Донахи обнаруживает труп мужчины с изуродованной рукой и кольцом его супруги, которая тоже исчезла. Дело достаточно запутанное, и к расследованию привлекают профессионального криминалиста Линкольна Райма. Трудность заключается в том, что следователь парализован. Работает только его блестящий ум и один палец, который он использует для управления компьютером. Специалисту явно не помешает помощник, который сможет присутствовать на месте преступления и запоминать мельчайшие подробности, так как маньяк продолжил жестокую игру с убийствами и подсказками. Напарником эксперта-криминалиста становится простой инспектор Амелия.

Бонус: Несломленный (режиссёр)

Луи был непослушным и своенравным мальчишкой. Он втайне покуривал и пил спиртное, поглядывал на красивых девчонок и задирался с местными хулиганами. Старший брат решил всерьёз направить парня на путь истинный и заставил заниматься бегом. Как оказалось, все было не зря. Луи показывал блестящие результаты и даже участвовал в Олимпиаде. Дальнейшей спортивной карьере помешала Вторая мировая. Луи отправляется на фронт. На задании его самолет терпит крушение. Он попадает в плен к японцам. Главный герой проходит через унижения и побои, но его стойкость и крепость духа помогают ему с достоинством выдержать все испытания, выжить и вернуться в родные края.