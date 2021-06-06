Шоппер, как у крутых брендов. Бюджетный вариант своими руками

Экологические тренды никого не оставляют в стороне. Сегодня недостаточно просто отказаться от какой-либо части пластика в быту, теперь нужно искать красивую и стильную альтернативу привычным аксессуарам. Модный бренд Prada, идя в ногу со временем, продемонстрировал коллекцию очаровательных плетеных сумочек.

Если присмотреться к некоторым фото внимательнее, то обнаружится очень простая и привычная для нас концепция сумки-авоськи, которую в начале прошлого века могли сплести жители СССР у себя на кухне за пару вечеров. Разумеется, авоська от “Прадо” выглядит гламурнее, но принцип ее создания остается тем же. Сплести такое изделие можно своими руками, определив размер в зависимости от цели использования и личных предпочтений.

Материалы

Советские авоськи делались из тонкого шнура, а для эстетичной сумки-шоппера используются другие материалы, но также доступные в любом хозяйственном магазине.

Что потребуется:

Бельевая веревка (было использовано 16 мотков длиной по 2,5 метра).Отрез ткани для внутреннего чехла (подойдет любой материал, в зависимости от того, как будет использоваться сумка).Швейная машина, декоративный шнур.Пистолет для клея, клеевые стержни.Фурнитура для сумок (ручки).

Плетение сетки

Выбирайте хлопчатобумажный шнур или обычную бечеву, эти виды веревки не растягиваются и сохраняют форму на протяжении длительного срока эксплуатации. Разложите на горизонтальной поверхности 16 веревок на одинаковом расстоянии друг от друга. Свяжите два расположенных рядом шнура бельевым узлом, то есть создайте петлю и протяните в нее концы веревок, затяните в намеченном месте. Свяжите аналогичным образом остальные пары шнуров.

Разъедините концы связанных веревок и свяжите следующий уровень узлов, сместив узлы в шахматном порядке. Стремитесь расположить ряды узлов на одном уровне. Если есть сомнения в верной геометрии, подложите под изделие лист бумаги, расчерченный на квадраты заданной величины.

Чтобы узлы закрепились на одном месте, перед затягиванием нанесите каплю горячего клея в середину переплетения. Отступы между рядами варьируются в размере от 3 до 5 см, в зависимости от толщины шнура и вашего дизайна.

В моем проекте запланировано четное число рядов на каждой стороне сумки. Сделав первые три или четыре горизонтальных линии узлов, возьмите книгу, она будет играть роль лекала.

Положите на нее созданную сетку, перекиньте свободные концы веревки на обратную сторону книги, переверните рабочей поверхностью к себе. Сплетите вторую половину основной части сумки, захватывая боковые шнуры.

Чехол и сборка

Сделайте еще несколько рядов узлов, их количество зависит только от личных предпочтений.

Для оформления шоппера я приобрела в магазине товаров для хобби ручки для сумки, в которых были закладные отверстия на концах.

Решите, какой длины будут ручки, разъедините свободные концы веревки на два пучка с одинаковым количеством единиц шнура. Выровняйте, отрежьте лишнее.

Вклейте пучки веревок в раструбы ручки, для более прочного крепления можно обмотать место соединения декоративным шнуром и установить металлические зажимы. Все детали приобретаются в отделах фурнитуры для сумок.

Внутренний чехол шьется очень просто, его форма похожа на мешок для сменной обуви. Раскроите два одинаковых квадрата из выбранного материала. Сложите их лицевой стороной внутрь и сшейте края на швейной машине по трем сторонам. Подогните верхний незашитый край на 1 см с лицевой стороны на изнаночную, зафиксируйте булавками. Проутюжьте и сделайте еще 1 подгиб на 2-3 см, зафиксируйте и сделайте прямой шов на швейной машине. Оставьте небольшое отверстие незашитым для установки шнура.

Пристегните к концу декоративного шнура английскую булавку, вставьте в отверстие и протолкните булавку со шнуром по кулиске, вытащите и отстегните булавку. Затяните шнур, получился симпатичный мешочек. Вставьте его в изделие. Красивая и легкая сумка-шоппер готова к использованию.

Для внутреннего чехла я выбрала очень тонкую ткань, поэтому для ее усиления был применен дублерин. Оказалось, что в таком варианте изделие выглядит благороднее и лучше держит форму. Рекомендую выбирать для чехла плотные ткани. Отлично сыграют на контрасте тафта, мебельный гобелен, велюр или вельвет.