Австралийские ученые создали ИИ, способный различать коал

Исследование жизни коал, которые стали очень редкими и охраняемыми животными, требует применения новейшей техники. В Австралии для этого создали нейросеть.

Искусственный интеллект с системой машинного обучения способен отличать одного медведя-коалу от другого. Таким образом, уже без участия человека можно следить за поведением каждой отдельной особи, говорят специалисты.

Новая разработка представлена в университете Гриффита. Ученые полагают на нее огромные надежды. Ведь теперь о коалах можно собрать гораздо больше информации, чем это удавалось до сих пор. А человеческих ресурсов и времени на это понадобится намного меньше. Полученные данные можно использовать для создания эффективной системы защиты коал.